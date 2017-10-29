Motor verimliliği arttırılıyor

Shell motor verimliliğini artırdığı yeni yakıt teknolojisini tanıtmak amacıyla düzenlediği toplantıda, Faber, yeni geliştirdikleri dynaflex teknolojisini anlatırken de, bu teknolojinin araç motorlarını temiz tutarak motor verimliliğini artırdığını ileri sürdü. Shell Yakıtları Bilim Adamı Dr. Andreas Schaefer, “Yeni yakıtlar yaklaşık 120 bilim insanının 5 yılı aşkın bir sürede tamamladıkları araştırmaları sonucunda geliştirildi. Bu süreçte ürünler, 250 otomobil kullanılarak 3 milyon kilometrenin üzerinde mesafede test edildi. Bu mesafe, Dünya’nın çevresinde yaklaşık 75 kez dönmeye ya da Ay’a 4 kez gidip gelmeye eş değer” dedi.