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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kobi
25.01.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Motobike Istanbul 21 Şubat'ta başlıyor

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Motobike Istanbul 21 Şubat'ta başlıyor

Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en önemli etkinliği Motobike Istanbul, 21 - 24 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Motobike Istanbul 2019’un ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti Bankası fuarın Platinum Sponsoru, Aytemiz Fuar Sponsoru, Quick Sigorta ise Sigorta Sponsoru oldu. Dört gün boyunca ziyaretçilere ve sektöre hazırladıkları içerikler ve aktiviteler ile sürprizler düzenlenecek olan  fuarda  bu yıl da ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez görme fırsatını yakalayacaklar.

Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, son 3 yıldır olduğu gibi Motobike Academy kapsamında birbirinden ilgi çekici ve bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenecek. “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile ziyaretçiler, motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere, etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılma şansı yakalayacak.

Gösteri alanında motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Bunun yanı sıra, bu yıl Distinguished Gentleman’s Ride ekibinin de katılacağı özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanının bulunacağı fuar 11. kez düzenleniyor. 

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