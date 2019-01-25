Motobike Istanbul 21 Şubat'ta başlıyor
Messe Frankfurt Istanbul tarafından organize edilen motosiklet ve bisiklet sektörünün bölgedeki en önemli etkinliği Motobike Istanbul, 21 - 24 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.
Motobike Istanbul 2019’un ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti Bankası fuarın Platinum Sponsoru, Aytemiz Fuar Sponsoru, Quick Sigorta ise Sigorta Sponsoru oldu. Dört gün boyunca ziyaretçilere ve sektöre hazırladıkları içerikler ve aktiviteler ile sürprizler düzenlenecek olan fuarda bu yıl da ziyaretçiler yeni modelleri ilk kez görme fırsatını yakalayacaklar.
Önde gelen motosiklet markalarının lansmanlarının gerçekleşeceği fuarda, son 3 yıldır olduğu gibi Motobike Academy kapsamında birbirinden ilgi çekici ve bilgilendirici seminer ve konferanslar düzenlenecek. “Motobike Academy” kapsamında düzenlenecek olan etkinlik, seminer ve atölye çalışmaları ile ziyaretçiler, motosiklet ve bisiklet dünyası ile ilgili keyifli söyleşilere, etkinliklere ve atölye çalışmalarına katılma şansı yakalayacak.
Gösteri alanında motosiklet şovları ve sürpriz etkinlikler düzenlenecek. Bunun yanı sıra, bu yıl Distinguished Gentleman’s Ride ekibinin de katılacağı özel yapım ya da kişiselleştirilmiş motosiklet ve bisikletlerin sergileneceği “custom” alanının bulunacağı fuar 11. kez düzenleniyor.
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