Moto Z2 Play resmen tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Motorola, Moto Z ailesini yeniledi. Moto Z Play'in geliştirilmiş son versiyonu Moto Z2 Play artık daha ince, daha hızlı ve yeni özelliklerle geliyor. Cihaz, Moto GamePad ile telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştüren ve sadece bir tık ile telefonunuzu 360 derecelik 4K videolar kaydedebilen yeni nesil bir kameraya dönüştürme imkanı tanıyan yeni Moto 360 KameraModu ile satışa sunulacak.

Moto Z² Play, günlük kullanım ve yıpranmaya karşı dayanıklı tamamen metal bir kasa tasarımıyla geliyor. 5.5" Full HD Super AMOLED ekran, 30 saate kadar pil ömrü ve 2.2 GHz oktav çekirdekli işlemci ile dikkat çeken yeni cihaz, sadece 15 dakikalık şarjla 8 saat pil ömrü sunuyor. Düşük ışık altında daha parlak, keskin fotoğraflar çekme imkanı tanıyan, 5 metreye kadar genişletilmiş bir menzile sahip yeni nesil lazer otofokusu ile gelen arka kamera ve 5 MP ön kameranın yanı sıra çift renk düzeltmeli flaşla gelen Moto Z² Play'in fiyatı ise 2299 TL.

Yeni Mod'lardan Moto GamePad ile akıllı telefonunuzu bir avuç içi oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz. İyi bir oyun deneyimi için çift kontrol paneli ve dört düğmeli GamePad dahili 1035 mAh pil ile geliyor.





Tüm Moto Z cihazlarıyla birlikte çalışabilen yeni 360 kamera Modu ile telefonunuzu, h360 derecelik bir kameraya dönüştürebilirsiniz. Sadece bir tık ile 360 derecelik 4K videolar kaydedebilir, görüntülediğiniz yönün sesini de 3D olarak alan özellik sayesinde videolar çekebilirsiniz.

Dilerseniz ekranınızı gece otomatik olarak daha sıcak tonlara ayarlayan "Gece Ekranı" özelliği ile uykunuzu bozabilecek mavi ışığı azaltabilir, "Moto Voice" ile hava durumunu sesli komutlarla anlık olarak sorgulayabilir ve takviminizi ayarlayabilir ya da yeniden tasarlanan parmak izi okuyucuyla karmaşık şifrelerden kurtulup, bilgilerinize yalnızca parmak iziniz ile ulaşabilirsiniz.

Lansmanda akıllı telefon pazarında emin adımlarla ilerlediklerini belirten Lenovo Türkiye Akıllı Telefon Birimi Ülke Lideri Anton Obzhelian sözlerine şu şekilde devam etti: "2017'nin ilk yarıyıl IDC sonuçlarına baktığımızda 2016 senesinin aynı dönemine oranla pazarpayımızı %144 oranında arttırdık. GFK sonuçlarına baktığımızda ise açık pazarda 3.lüğümüzü devam ettiriyoruz. Kategoriye öncülük eden ve farklı segmentlere hitap eden ürünlerimizle beraber önümüzdeki dönemde de başarılı sonuçlar elde etmeye devam edeceğiz".