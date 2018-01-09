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    MOSSAD Başkanı: İran protestolarında gözlerimiz ve kulaklarımız var

    AA
    09.01.2018 - 16:50 | Son Güncelleme:

    İsrail istihbarat servisi MOSSAD Başkanı Yossi Cohen, İran'da bir devrim olmasından mutluluk duyacağını ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini söyledi. Cohen, "İranda gözlerimiz ve kulaklarımız var" dedi.

    İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Cohen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İran'daki son protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    "İsrail'in, İran'da gözü, kulağı ve daha başka şeyleri var." ifadelerini kullanan Yossi, ülkedeki son protestoların İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin halkın ekonomik beklentilerini karşılayamamasından kaynaklandığını savundu.

    İran'da bir devrim olduğunu görmek istediğini ancak beklentileri makul tutmak gerektiğini ifade eden Cohen, ekonomik koşulların insanları sokağa itmesine karşın bu protestocuların muhalif güçlerle yüzleştiğini belirtti.

    ABD'NİN İRAN POLİTİKASI DEĞİŞTİ

    Tahran'ın "Ortadoğu'daki emellerini gerçekleştirmek için güvenliğe daha fazla para harcadığını" öne süren MOSSAD şefi Cohen, ABD'nin Ortadoğu anlayışının da Donald Trump'ın iktidara gelmesiyle değiştiğini kaydetti.

    Cohen, "(ABD'nin politikalarında) İsrail'in güvenlik çıkarlarını daha fazla dikkate alan değişimler görüyoruz ve bu durum İran etkisinin yönünü değiştirmemize yardım edecek." dedi.

    İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.

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