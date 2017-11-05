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    Moskova’dan sessiz teyit

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    05.11.2017 - 23:09 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın inisiyatifiyle 18 Kasım tarihinde Rusya’nın Soçi şehrinde toplanması planlanan “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi” ilk oturumunun ertelendiğine ilişkin haberlere dair herhangi resmi açıklama yapmadı.

    Ancak Rus Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde önceki akşama kadar yer alan Suriye Kongresi’yle ilgili bilgi ani bir kararla kaldırıldı. Kongrenin ne zaman gerçekleşeceğine dair yeni bilgilere ise yer verilmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 3 Kasım’da yaptığı açıklamada, bu kongreye tüm tarafların davet edildiğini söylemiş, ayrıntıların ise henüz netleşmediğini kaydetmişti. Muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ve Cenevre görüşmelerindeki temsil heyeti Yüksek Müzakere Komitesi (YMK), toplantıyı Rusya’nın tek taraflı girişimi olarak niteleyerek, katılmayacaklarını duyurmuştu. 

    Etiketler: PYD , gazetehaberleri
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