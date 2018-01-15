Moskova’dan ABD’ye tepki: Toprak bütünlüğüne zarar verir

ABD tarafından duyurulan sınır gücü kurulmasına yönelik kararın, Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında büyük bir bölgenin izole edilmesi anlamına geleceğine işaret eden Lavrov, “Bu ciddi mesele nedeniyle Suriye’deki bu bölgelere yönelik atılacak adımlara ilişkin endişeler ortaya çıkıyor” ifadesini kullandı. ABD’nin aldığı kararın gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu nezdinde gerekse de daha önce varılan anlaşmalarla bağdaşmadığını vurgulayan Lavrov, “Türk ve İranlı mevkidaşlarımız gibi biz de bu konuda ABD’den açıklama bekliyoruz. Bu kararın Suriye’nin toprak bütünlüğüne zarar verebileceğini düşünüyoruz” dedi.

Lavrov, Suriye’deki Kürtlerin durumuna da değinerek şöyle devam etti: “ABD’nin tek taraflı, ültimatom benzeri Suriye’de ordu kurulmasına yönelik projesi, Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem yaratabilir ve Afrin’deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olmaz. Türk ortaklarımızın yeni provokasyonların önlenmesi amacıyla İdlib’deki gerilimi azaltma bölgeleri çevresindeki gözlem noktalarının kurulumunu bir an önce tamamlamasını umuyoruz.”

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak, ‘sınır güvenlik gücü’ kuracaklarını açıklamıştı.

ŞAM: KATILAN HAİN İLAN EDİLİR

ESAD rejimi de, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde SDG’lilerden sınır güvenlik gücü oluşturma planına tepki gösterdi. Suriye Dışişleri, ABD destekli milis grubunda yer alacak Suriye vatandaşlarının vatan haini olarak görüleceğini ve bu kişilere yönelik muamelenin de buna göre olacağını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad da, Türk askerlerinin Suriye’deki varlığını ‘saldırganlık’ olarak niteleyerek, bunun hiçbir bahane ile haklı çıkarılamayacağını söyledi. Rus Sputnik haber sitesine konuşan Mikdad, “ABD’nin çıkarlarına hizmet eden Kürtlerin, Türk güçleri için kapıları açtıklarını düşünüyoruz. Vatan çıkarlarına aykırı hareket edenler Suriye düşmanıdır” dedi.

İRAN: BAŞARISIZLIĞA MAHKÛM

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamkani, Suriye’de yabancı güçlerin varlığının bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu söyledi. Şamkani, ABD’nin bu projesinin başarısızlığa mahkûm olduğunu da sözlerine ekledi.