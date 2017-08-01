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    Moskova'da silahlı saldırı

    AA
    01 Ağustos 2017 - 15:15Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 17:07

    Reuters haber ajansı, Moskova'da bir adliyeye düzenlenen bir saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Olayda en az bir kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülecek duruşma öncesinde 5 sanığın kaçma girişimi sırasında silahlı çatışma çıktı.

    Açıklamada, kendilerine eşlik eden 2 güvenlik görevlisinin silahlarını gasp eden sanıkların mahkeme salonundan kaçmaya çalıştığı belirtilirken, sanıklardan 3'ünün olay yerine sevk edilen emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü, 2'sinin ağır yaralandığı bildirildi.

    Çatışma sırasında bir güvenlik görevlisinin ve 2 polisin yaralandığı ifade edilirken, mahkeme binasının boşaltıldığı ve tüm duruşmaların iptal edildiği kaydedildi.
    Rus ajansı RIA Novosti, söz konusu olayda 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

    Etiketler: moskova , irusya , saldırı
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