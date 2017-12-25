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    Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı! Ölü ve yaralılar var

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 15:18 | Son Güncelleme:

    Moskova'da bir otobüs alt geçitte yayaların arasına daldı. Olayda en az 5 ölü ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

    Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olayda 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi. 

    Rus basınına konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan bir kaynak “Otobüs ‘Slavyanski Bulvar’ metro istasyonunun yakınlarındaki Gerasima Kurina caddesindeki altgeçide girdi.” dedi.

    Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

    Kazanın nedenleri ile ilgili incelemeler sürüyor.

    Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı Ölü ve yaralılar var
    Moskova’da otobüs yayaların arasına daldı Ölü ve yaralılar var

     

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