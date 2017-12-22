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    Moskova: PYD Soçi zirvesinde yok

    Nerdun HACIOĞLU
    22.12.2017 - 23:53 | Son Güncelleme:

    KAZAKİSTAN Dışişleri Bakanlığı, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin 29-30 Ocak’ta Rusya’nın Soçi kentinde yapılacağını duyurdu.

    Asya ve Afrika Dairesi Başkanı Aidarbek Tumatov, basın mensuplarının kongrenin ne zaman yapılacağı yönündeki sorusuna: “29-30 Ocak’ta” yanıtını verdi.

    Putin’in Suriye temsilcisi Aleksandır Lavrentiev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da yaptığı açıklamada terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin Rusya’nın Soçi kentinde yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılımının öngörülmediğini söyledi.

    Lavrentiev, “Kürtlerin mümkün olan en geniş şekilde katılımını sağlamaya çalıştık. Türk mevkidaşlarımızın da onayını almak istedik. PYD’nin kongreye katılması öngörülmüyor” dedi.

    Lavrentiev, listelerin tam olarak netleşmesinin ise birkaç haftayı bulacağını belirtti.

    Öte yandan, Rusya’nın resmi RİA haber ajansı, Moskova’nın Ankara’ya Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne davet edilenlerin olduğu bin 490 kişilik bir liste verdiğini yazdı.

    Habere göre 23 Kürt delegenin adının yer aldığı listeye Ankara’nın itirazı olmadı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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