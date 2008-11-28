Mors Tua, Vita Mea

Toplumumuzun son yirmi yÄ±lda hÄ±zla benimsediÄŸi â€˜kazanÄ±rsan varsÄ±n, kaybedersen hiÃ§sinâ€™ felsefesi kendine en vahÅŸi sergi alanÄ± olarak futbolu seÃ§ti. SevinÃ§ ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda eleÅŸtiri ve suÃ§lamalarÄ±n da dengesiz boyutlarda yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir Ã¼lkedeyiz. Hepimiz kendi iÅŸ ve Ã¶zel hayatlarÄ±mÄ±zdaki her iÅŸi mÃ¼kemmel yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan olsa gerek, futbola gelince, meselenin iÃ§ine gÃ¶nÃ¼l verdiÄŸimiz kulÃ¼p takÄ±mlarÄ± da girince aklÄ± mantÄ±ÄŸÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±veriyoruz. Kazanmak istiyoruz, kaybetmeye tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z yok. Kazanmaktan Ã¶te karÅŸÄ±dakini yok etmek istiyoruz mÃ¼mkÃ¼nse. Bunu yaparken ama, kazanÄ±yorsak baÅŸaran biziz, baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±k halinde suÃ§lu bulana kadar rahat etmiyoruz, herhangi bir spor mÃ¼cadelesinin hamurunda her ikisinin de olmasÄ± gerektiÄŸini bilmezden geliveriyoruz.

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Edip Uras yazÄ±yor

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YÄ±l hala deÄŸiÅŸmedi. 2008â€™in baÅŸlarÄ±nda FenerbahÃ§elilerâ€™e sorsanÄ±z â€˜Ã§eyrek finaldeyizâ€™ derlerdi, ÅŸimdi taraftar kimi suÃ§layacaÄŸÄ±nÄ± bilmez halde, â€˜dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor takÄ±mâ€™ oldu. KazanÄ±yorsak biz, kazanmÄ±yorsak takÄ±m oynuyor maÃ§larÄ±. Ä°nsanÄ±mÄ±zÄ±n bu psikolojisini iyi deÄŸerlendiren bazÄ±larÄ± da diledikleri gibi oynuyorlar bu duygularla. â€˜Ne olacak bu Fenerâ€™in hali?â€™ sorusundan daha bÃ¼yÃ¼k ekmek kapÄ±sÄ± mÄ± var?

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Daha Ã§ok olmadÄ±, FenerbahÃ§e Arsenal deplasmanÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸdÄ±ÅŸÄ± futbolla puan aldÄ±ÄŸÄ±nda, ardÄ±ndan Galatasarayâ€™Ä± yendiÄŸinde ve hatta hatta Ankaraspor maÃ§Ä±nÄ± da kÃ¶tÃ¼ oynamasÄ±na raÄŸmen kazandÄ±ÄŸÄ±nda rÃ¼zgar baÅŸka tepelerden esiyordu. YalancÄ± bahar uzun sÃ¼rmedi, sezonun baÅŸlamasÄ±ndan Ã§ok Ã¶nce art arda yapÄ±lan hatalar bir noktada gelip sizi yakalarlar, o andan sonra kimin kime suÃ§ attÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda Ã¶nemli deÄŸildir, siz kim olduÄŸunuzu ve ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok iyi biliyorsunuzdur. Hedef saptÄ±rmalar insanlarÄ±n aklÄ±nÄ± sadece geÃ§ici bir sÃ¼re oyalar, eninde sonunda gerÃ§ek sorumlular teker teker ortaya Ã§Ä±kacaklar nasÄ±lsa, zaman kazanmacasÄ±na Ã¼mitsiz bir trajik komedi ÅŸu anda sahnelenen.

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Herkesin kafasÄ±na gÃ¶re konuÅŸtuÄŸu ama konuÅŸulandan da hemen â€˜tahrikâ€™ olduÄŸumuz bir ortamdayÄ±z futbol dÃ¼nyasÄ±nda. EleÅŸtiri ve hakaret kelimelerinin anlamlarÄ±nÄ±n Ã§ok fazla karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, â€˜ben sÃ¶ylerken eleÅŸtiri sen sÃ¶ylersen hakaretâ€™ anlayÄ±ÅŸÄ±nda, gitgide iflah olmaz bir kÄ±sÄ±r dÃ¶ngÃ¼de yÄ±llardÄ±r geÃ§inip gidiyoruz. Hep aynÄ± kiÅŸiler, aynÄ± hatalar, aynÄ± kaprisler, aynÄ± baÅŸkanlar, aynÄ± hocalar, aynÄ± tezahÃ¼ratlar, aynÄ± yorumlar, aynÄ±, aynÄ±, aynÄ±. DeliliÄŸin bir tanÄ±mÄ± da aynÄ± ÅŸeyi yapÄ±p farklÄ± bir sonuÃ§ beklemek deÄŸil mi zaten? Biz bu futbol camiasÄ± kadrosundan daha iyi ve daha gÃ¼zeli bekliyoruz, ama her seferinde dÃ¶nÃ¼p geldiÄŸimiz yer bataÄŸÄ±n ta kendisi. Arada sÄ±rada bataklÄ±ktan Ã§Ä±kan kokularÄ±n Ã¼zeri de baÅŸka hiÃ§bir alanda olmadÄ±ÄŸÄ± kadar Ã§abuk ve kararlÄ± ÅŸekilde Ã¶rtÃ¼lÃ¼veriyor. Problemin parÃ§alarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m arÄ±yormuÅŸ gibi yapÄ±yorlar yÄ±llardÄ±r, Ã§ark diÄŸerlerini Ã¶ÄŸÃ¼tÃ¼yor, geriye kimsenin anlam Ã§Ä±karamadÄ±ÄŸÄ± bir toz bulutu kalÄ±yor maalesef.

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KazanÄ±nca toz pembe, kaybedince simsiyah Ã§izilen tablolardan sÄ±kÄ±lmadÄ±nÄ±z mÄ±? Her maÃ§Ä±n baÅŸÄ±nda ve sonunda aynÄ± demeci veren futbolculardan, aynÄ± sorularÄ± soran muhabirlerden, aynÄ± yorumlarÄ± yapan yorumculardan bÄ±kmadÄ±nÄ±z mÄ±? AslÄ±nda hakkÄ±nda konuÅŸtuÄŸumuz â€˜gÃ¼zel oyununâ€™ kendisinden hiÃ§ bahsetmeden etrafÄ±nda dÃ¶nÃ¼p durduÄŸumuzun farkÄ±nda deÄŸil miyiz?

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FenerbahÃ§eâ€™nin bugÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸu durumla ilgili geÃ§enlerde Altan TanrÄ±kulu bir radyo programÄ±nda Ã§ok gÃ¼zel bir tesbitte bulundu: â€˜ FenerbahÃ§e kriz ve kaosla beslenirâ€™ dedi, â€˜sÃ¼rekliliÄŸi olan, mutlu bir denge tutturanlar kulÃ¼pte kalamÄ±yor.â€™ SarÄ± lacivertli kulÃ¼p yeniden belirsizliÄŸin iÃ§inde. Taraftarlar o kadar Ã§aresizler ki, Ã§areyi yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸu boykot etmekte bulabiliyorlar. Teknik heyet eline bÄ±rakÄ±lan bu bombayÄ± ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ durumda. Futbolcular sahada iÅŸlerinden nefret eden 9-5 katipleri gibi.

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Akademik Liderlik dergisinin Ekim 2007 sayÄ±sÄ±nda Albert DeSimoneâ€™nin bir yazÄ±sÄ± var. Liderlerin Ã¶zelliklerini sÄ±raladÄ±ÄŸÄ± maddelerden biri ÅŸÃ¶yle: Liderlik, sÃ¼rekli Ã§atallarla dolu bir yolda hiÃ§ bitmeyen bir yolculuktur. Diyor ki: â€˜GerÃ§ek bir lider, olup biten her ÅŸeyde sorumluluÄŸun bittiÄŸi noktadadÄ±r. SÃ¼rekli Ã§atallaÅŸan yolda kararlar vermek ve sorumluluklarÄ±nÄ± Ã¼stlenmek zorundadÄ±r. DeÄŸiÅŸiklik zamanÄ± geldiÄŸinde deÄŸiÅŸikliÄŸe de diÄŸerleri ile birlikte sarÄ±larak Ã¶nderlik etmesi gerekir.â€™

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BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde silindir gibi gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ derbi Ã¶ncesi FenerbahÃ§e camiasÄ±nÄ±n yÃ¶nÃ¼ne dikkat edin. TV KanalÄ± boykotlarÄ±, BaÅŸkanÄ±n yorumcu ile savaÅŸÄ±, sorumluluÄŸu sadece teknik direktÃ¶rde gÃ¶stermeye yÃ¶nelik gazete makaleleri.

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A Bugâ€™s Life (Bir BÃ¶ceÄŸin YaÅŸamÄ±) filminde Hopper ÅŸÃ¶yle diyordu:Ââ€˜LiderliÄŸin ilk kuralÄ±: her ÅŸeyin suÃ§lusu sensin!â€™