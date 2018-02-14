Moringa çayının faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır?

Hindistan'ın kuzey bölgelerinde yetişen Moringa ağacından elde edilen Moringa çayı, son dönemde oldukça popüler olmaya başladı. Popülerleşmeyle birlikte tüketim miktarı artan çay hakkında, insanlar ise pek bilgi sahibi değil. Çayı merak eden kişiler internette yaptıkları araştırmalarla Moringa çayının faydalarını soruşturuyor. Peki Moringa çayı nedir? Nasıl üretilir? Nelere faydası var? İşte Moringa çayı hakkında tüm merak edilenler...

Tam adı "Moringa Oliefera" olan bu bitkinin yetiştiği yerler Asya, Afrika ve Orta Amerika'dır. Ağacın, yaprağından tohumuna kadar her bölümünden yararlanılıyor. Ülkemizde ise daha çok çay olarak tüketiliyor.

İçeriğinde barındırdığı güçlü antioksidanlar sayesinde vücudu arındıran, enerji veren, vitamin ve mineral kaynağı olan, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmaya yardımcı olan Moringa çayı, sağlıklı yaşamak isteyenler için son zamanlarda en çok tüketilen besinlerden oldu.

MORİNGA ÇAYININ FAYDALARI

Moringa oleifera bitkisi vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğu için bağışıklık sistemi sistemini güçlendirir, dolayısıyla hastalıklara yakalanma riskiniz azalır.

İçeriğinde potasyum, protein, a vitamini, demir, kalsiyum ve c vitamini gibi insan vücudu için oldukça yararlı şeyler bulunmaktadır.

Sindirim sisteminin düzenlenmesini sağlar. Böylece hem metabolizmaya hem de de kilo vermeye faydalı olur.

Kan şekerini ayarlamada da yardımcı olur. Dolaysıyla şeker hastalığına karşı da faydalı olduğunu söyleyebiliriz.

Antibakteriyel özelliği sayesinde enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Özellikle kış aylarında grip gibi rahatsızlıklardan korunmak için tercih edilmelidir.

Vücuttaki fazla suyun yani ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini çalıştırdığı için, bağırsak parazitleriyle savaşır ve mide şişkinliğine iyi gelir.

İçtikten sonra uzun süre tok tutarak, kalori alımını dengeler.

Antibakteriyel etkileri bile tek başına bağırsak florasının dengelenmesine yardımcı olur.

Yüksek C vitamini barındırdığı için, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra vücutta oluşan yaralarında kısa sürede iyileşmesine katkı sağlamaktadır.

MORİNGA ÇAYININ ZARARI VAR MI?

Diğer bitki çayları tüketiminde olduğu gibi aşırıya gidilmemesi konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, Moringa çayının haddinden fazla tüketilmesi sonucu böbreklerin yorulacağı ve sindirim sisteminin hasar görebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Bunun yanında kalp hastaları, kanser tedavisi görenler, emziren anneler ve çocukların tüketmemesi önerisinde bulunuyorlar.

MORİNGA ÇAYI NASIL TÜKETİLİR?

Diğer bitki çaylarında olduğu gibi demlenerek içilir. Kaynamış suyun içerisine atılan yapraklar yaklaşık olarak 7-8 dakika demlendikten sonra 20 dakika dinlenmesi beklenilip içilir. Ancak uzmanlar bu çayı severek tüketen kişilere, günde 3 fincandan fazla tüketmemesini öneriyor.