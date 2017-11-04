Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Morgan Stanley'den TCMB açıklaması

Morgan Stanley'den TCMB açıklaması

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

Morgan Stanley'e göre TCMB dolar/TL kuru 3,88-3,90'ı aşarsa müdahale eder.

Morgan Stanley, Türkiye için 2017 yıl sonu manşet enflasyon beklentisini yüzde 9,9’dan yüzde 10,5’e, çekirdek enflasyon beklentisini de yüzde 10,5’ten yüzde 10,9’a çıkardı.

BusinessHT'nin haberine göre Ekonomist Ercan Ergüzel imzalı raporda "Geçmiş örneklere bakıldığında TCMB’nin, Reel Efektif Kur Endeksi’nin uzun vadeli trendinden ayrışması çift hanelere ulaştığında tepki verdiği görülüyor" denildi.

S&P Türkiye kararını açıkladıS&P Türkiye kararını açıkladı

Raporda, "Buna bağlı olarak TCMB, dolar/TL 3,88-3,90’u aştıktan sonra müdahaleyi değerlendirebilir. Ancak herhangi bir faiz artırımından önce Merkez Bankası’nın faiz ve likidite konusunda tercih edebileceği başka birçok aracı var" değerlendirmesi yer aldı.

Morgan Stanley'in raporunda şu değerlendirmeler yapıldı: "Faizler tarafında, sözlü yönlendirme yapabilir ve/veya swap faizlerini yüzde 12,25’lerden yüzde 13’lere yükseltmeyi değerlendirebilir ve/veya tüm fonlamayı geç likidite penceresinden gerçekleştirebilir. Likidite tarafında, günlük swap ihalelerinin miktarını artırabilir ve/veya zorunlu karşılık oranlarını düşürebilir ve/veya ihracatçıların reeskont kredisi ödemelerinde TL kullanmalarına izin verebilir"

 

Etiketler: Morgan Stanley tl , Morgan Stanley tcmb
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri