Morgan Stanley'den çok önemli tahmin

Morgan Stanley varlık baş stratejisti Andrew Sheets'e göre, Avrupa Birliği'nin istikrarını tehdit edici nitelikteki halkçı hareketlerin karşısında verilen mücadele, euroyu yıllar boyunca destekleyecek.

Bloomberg'ün haberine göre ABD'li yatırım bankası, Euro/Dolar ın 2018 yılının başları için olan tahminini 1.25'e yükseltti. Sheets, Bloomberg TV'ye Cuma günü verdiği röportajda, bu durumun daha güçlü euro için "çok yıllık bir söylev" olduğunu belirtti ve "Piyasalar, Avrupa'nın çekirdeği olan Fransa ve Almanya'nın, AB'yi daha da güçlendirme yönünde birkaç yıldır görmediğimiz bir reform için çalışmasına odaklanacak. Bu, euro için yapısal olarak yukarı yönlü" diye konuştu.

Euro, ilerleme kaydeden ekonomik büyümeye ve Avrupa Birliği karşısındaki halkçı harekete ilişkin korkuların, Fransa ve Hollanda'da düzen yanlısı siyasetçilerin seçimleri kazanmasının ardından hafiflemesine bağlı olarak bu yıl dolar karşısında yüzde 12 yükseldi. Almanya'da gelecek hafta yapılacak oylamaya ilişkin anketler, Angela Merkel'in seçimleri dördüncü dönemde de rahatlıkla kazanacağına yönelik iyimserliği gösterdi.