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    Morga konulan gizli kameraya ceza

    Dinçer GÖKÇE
    14.02.2018 - 11:20 | Son Güncelleme:

    Kocaeli Üniversitesi Hastanesi morgu ile personelin çalışma odasındaki yangın söndürme cihazına gizli kamera koyan üç yönetici, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu buldu. Sanıkların bir üst mahkemeye yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi. Hastanenin üç yöneticisine verilen adli para cezası kesinleşti.

    6 yıl kadar süren yargılama sürecine konu olay 23 Mayıs 2012’de ortaya çıktı. Türk Sağlık Sendikası’nın da temsilcisi olan hastane çalışanı Yalçın Gül, morgdaMorga konulan gizli kameraya ceza
    görevli kadın personel P. M.’nin soyunma odasına ve kendisinin çalıştığı odadaki yangın söndürme cihazına gizli kamera konulduğunu tespit etti. Gül ve P.M. durum tutanak altına aldı.

    İNTİHARA KALKIŞTI
    Konu ortaya çıkınca, gizli kamera kaydı nedeni ile bir personelin işine son verildi. Yönetim, morg görevlisi P.M’nin, soyunma odasında başını omzuna koyduğu C.B.’nin işine son verdi. Esas sıkıntıyı ise P.M. yaşadı. Olayın duyulmasından sonra P.M., hastanedeki bazı kişiler tarafından rahatsız edildi. Evli olan P.M., yaşadıkları yüzünden intihara kalkıştı.

    HER ANI KAMERAYA ALINDI
    Gizli kamera ile 3 ay boyunca her anının kayıt alındığını ortaya çıkaran Gül konuyu, avukatı Gül Esen Mirkelam aracılığı ile yargıya taşıdı. Soruşturma sonrası Başhekim Nazım Mutlu, hastane müdürü Öznur Gezer ve güvenlik sorumlusu Yunus Taş hakkında dava açıldı. Dava kapsamında alınan bilirkişi raporunda, personelin soyunma odası olarak kullandığı yerin, özel alan olduğu yönünde görüş belirtildi.

    GÜVENLİK AMAÇLI KONULDU
    Sanıklar ise, yaptıkları savunmalarda, kamera konulan yerlerin kamusal alan olduğuna vurgu yaptı. Başhekim Mutlu, gizli kameraların, hastane binasının yapım sürecinde planlandığını ve bu kameraların o aşamada konulduğunu söyledi. Sanık Taş ise hastane genelindeki 144 kameranın güvenlik amaçlı konulduğunu kaydetti.

    GİZLİLİK İHLAL EDİLDİ
    Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Açıklanan gerekçeli kararda, gizli kamera konulan yerin, mağdurun özel hayatına ilişkin yer olduğuna işaret edildi. Mahkeme 3 sanığı, hem özel hayatın gizliliği hem görevi kötüye kullanmak suçundan mahkûm etti. 3 sanığa 9 bin 100’er lira adli para cezası verildi. Mahkeme para cezasının ertelenmesine ise yer olmadığına karar verdi.

    KARAR KESİNLEŞTİ
    Sanıklar kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi yapılan başvuruyu reddetti. 8 Şubat tarihli karar, kesin olmak üzere oy birliği ile alındı.

     

     

    Etiketler: Kocaeli Üniversitesi Hastanesi , İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi , Gül Esen Mirkelam , son dakika
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