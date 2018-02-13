MİT TIR’ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yeniden yargılandığı davadan karar çıktı. Enis Berberoğlu ‘devlet güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Adliyeye kelepçeli götürülmek istenmesini protesto ederek duruşmaya cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanan Berberoğlu, karar açıklandıktan sonra “Moralinizi bozmayın, 25 yılla başladı, 5 yıla kadar düştü” dedi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde kapalı görülen karar duruşmasına, Enis Berberoğlu’nun avukatları ile MİT Müsteşarlığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları katıldı.



Kararını açıklayan 2. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan dolayı verilen 25 yıl hapis cezasını kaldırdı. Mahkeme, eylemin ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak’ suçundan 7 yıl hapis cezasına hükmetti. Daire ardından, sekiz aydır cezaevinde olan Berberoğlu’nun geçmişi ve sabıkasız oluşu ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate alarak 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.



Duruşma çıkışı açıklama yapan Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün “Tahliye için öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne başvuracağız. Sonuç alamazsak Yargıtay’dan da tahliye isteklerimiz sürecek” dedi.



VİCDAN YARASIYDI

ENİS Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, kararın ardından “Buruk bir sevinç oldu ama tamamına en kısa sürede ulaşacağını düşünüyorum. Bir an önce Enis’in tahliye edilmesini bekliyorum. En güzeli, o vicdanlarda bir yaraydı gerçekten; casus, terör örgütüne yardım gibi suçlamalar çöktü. Yoktu öyle bir şey zaten, ona sevindik. En azından üzerimizdeki o manevi yük kalkmış oldu. Adalete güvenmeye devam ediyorum” dedi.



BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kararın ardından cezaevinde ziyaret ettiği Berberoğlu’nun “Sonunda beraat edeceğime inanıyorum. Casuslukmuş, vatana ihanetmiş, bu iddialar çok ağırdı, haksızdı” sözlerini aktardı.



