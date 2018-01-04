'Mor Beyin'de ilk beraat gazeteci Aydemir'e

İstanbul 36’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ömer Faruk Aydemir katıldı.

“MOR BEYİN İLE YÖNLENDİRİLDİ”

Dava dosyasına gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, Aydemir’in FETÖ mensuplarınca geliştirilen ‘Mor Beyin’ gibi uygulama sunucularına yönlendirme sonucu ByLock IP’sinin görüldüğünü belirtti. Yapılan incelemelerin ardından Aydemir’in güncellenen ByLock listesinden adının çıkartılmasının ardından adının geçmesinin ardından 28 Aralık 2017’de tahliye edildiğini hatırlattı. Bank Asya’da açılmış bir hesabı bulunmayan Aydemir’in OHAL KHK’ları ile kapatılan dernek üyeliğinin de olmadığının tespit edildiğini ifade etti.

“İNCELENMESİ İÇİN TELEFONUMU SAVCILIĞA TESLİM ETTİM”

Suçlamayı kabul etmeyen Ömer Faruk Aydemir, şunları söyledi: “20 yıldır İhlas Haber Ajansı’nda çalışırım. Üniversitede İstanbul’da ailemle kaldım. Çeşitli ülkelerde savaş muhabirliği yaptım. İhlas Haber Ajansı’nda yöneticilik konumuna tırnağımla kazıyarak geldim. İhlas camiası bu yapılanmaya karşıdır. Her zaman İhlas camiası içerisinde yer aldım. Kesinlikle ByLock kullanmadım ve indirmedim. Mayıs ayında ByLock iddiası ile basın kartım iptal oldu. Hemen savcılığa giderek telefonumu incelenmesi için teslim ettim. Gözaltına alındığım tarihe kadar evimde bekledim.”

SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ

Davaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Ömer Faruk Aydemir’in atılı suçu işlediğine dair somut herhangi bir delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

İlk duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, atılı suçun işlemediği gerekçesi ile Ömer Faruk Aydemir’in tahliyesine karar verdi.