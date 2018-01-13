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    "Mor Beyin" yazılımı mağdurları bu tarihe kadar başvuru yapabilecek

    Hürriyet Haber
    13.01.2018 - 08:44 | Son Güncelleme:

    OHAL Komisyonu, ByLock mağdurlarının görevlerine iade edilmeleri için çıkarılan KHK'ya başvuruların 12 Mart pazartesi günü mesai bitiminde son bulacağını açıkladı.

    OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 697 sayılı KHK kapsamında meslekten ihraç edilenlerin, bursu kesilen öğrencilerin, rütbeleri alınan emekli güvenlik personelinin, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurularının alınmasına başlandığını açıkladı.

    Başvurular, 12 Mart'ta sona erecek.

    Komisyona, 695 sayılı KHK ile haklarında işlem tesis edilen kişiler için 24 Aralık 2017'de başlayan başvurular, 21 Şubat'ta tamamlanacak.

    Detaylı bilgi ve başvuru formuna, "www.ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

    Komisyon, 697 sayılı KHK ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Mor Beyin" yazılımı mağduru bin 823 kamu çalışanının görevlerine iade edilmesinin ardından söz konusu kişilerden başvuru yapanların dosyalarını en son görev yaptığı kurum ve kuruluşlara gönderecek.

    16 RÜTBELİ ASKERE İHRAÇ

    KHK’da göreve iadelerin yanı sıra ihraçlar da yer aldı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ise 48 kişi kamu görevinden çıkarıldı. TRT’den bir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sekiz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden üç, Maliye Bakanlığı’ndan bir, Kamu İhale Kurumu’ndan bir, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, Sağlık Bakanlığı’ndan altı, PTT’den sekiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir, YÖK’ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve iki sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve iki sivil memur için ihraç kararı verildi.

    Aynı kararnameyle Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) de kapatıldı.

    Etiketler: ohal komisyonu
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