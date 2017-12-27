'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk’te, Hakan Çelik’in sorularını yanıtlamış ve FETÖ’nün ByLock tuzağı olarak bilinen “Mor Beyin” aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

Feyzioğlu şunları söylemişti:



FETÖ GELİŞTİRMİŞ, 'MOR BEYİN'

"Ekim 2017’ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ tespit edileceğini anlayınca, 2014'lerde bir program geliştirmiş. 'Mor Beyin' diye, 'morbeyin.com' Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatlerini sorduğunuz, Türkçe-İngilizce sözlük aplikasyonu, müzik uygulaması indirmiş...

Siz hiç alakanız yok FETÖ ile evinizden işinize giderken müzik dinleyeyim diyorsunuz, namaz saatini merak ediyorsunuz. Herkesin dünya görüşüne göre bir şey var.

Oraya girdiğinizde sizi Bylock'un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor.



YARGITAY ÇOK GÜZEL BİR KARAR VERDİ

Bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca, Yargıtay da çok önemli bir karar verdi. Dedi ki; 'Sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz' dedi.

11 BİN KİŞİ... SAYI KORKUNÇ

Savcılıklara gönderilmeye başlandı. Duyduğumuza göre 11 bin kişi şüpheli durumuna düşmüş, sayı korkunç. Tam FETÖ'nün istediği şey. Gerçek suçlular bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp mağdurların çığlığı ile aklanmaya çalışıyor.

Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay’ın kararını yüklenmesi gerekiyor"

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR