Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

    'Mor Beyin' tuzağını Feyzioğlu açıklamıştı

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 13:37 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Bylock açıklaması geldi ve 11 bin 480 kişinin telefonuna iradesi dışında Bylock yüklendiği belirtildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağını anlatmış ve 11 bin kişinin nasıl şüpheli durumuna düştüğünü anlatmıştı.

    Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CNN Türk’te, Hakan Çelik’in sorularını yanıtlamış ve FETÖ’nün ByLock tuzağı olarak bilinen “Mor Beyin” aplikasyonu ile ilgili çarpıcı bir açıklama yapmıştı.

    Feyzioğlu şunları söylemişti:

    FETÖ GELİŞTİRMİŞ, 'MOR BEYİN'

    "Ekim 2017’ye kadar bilinmeyen bir olay tespit edildi. FETÖ tespit edileceğini anlayınca, 2014'lerde bir program geliştirmiş. 'Mor Beyin' diye, 'morbeyin.com' Bunun altına çeşitli aplikasyonlar yerleştirmiş. Namaz saatlerini sorduğunuz, Türkçe-İngilizce sözlük aplikasyonu, müzik uygulaması indirmiş...

    Siz hiç alakanız yok FETÖ ile evinizden işinize giderken müzik dinleyeyim diyorsunuz, namaz saatini merak ediyorsunuz. Herkesin dünya görüşüne göre bir şey var.

    Oraya girdiğinizde sizi Bylock'un yurtdışındaki sunucusuna 1 piksellik basit bir şey indirerek yönlendirmiş ve 1-2 saniye telefonunuz ByLock ile bağlanmış görünüyor.

    YARGITAY ÇOK GÜZEL BİR KARAR VERDİ

    Bu aplikasyonun kullanıldığı ortaya çıkınca, Yargıtay da çok önemli bir karar verdi. Dedi ki; 'Sadece bir bağlantı kurmak yetmez, kullanıcı kimliği alması gerekir ve mesaj içeriklerini görmeliyim. Yani mesajlaşmadıysa, telefonuna da indirmediyse olmaz' dedi.

    11 BİN KİŞİ... SAYI KORKUNÇ

    Savcılıklara gönderilmeye başlandı. Duyduğumuza göre 11 bin kişi şüpheli durumuna düşmüş, sayı korkunç. Tam FETÖ'nün istediği şey. Gerçek suçlular bu mağduriyetlerin arkasına saklanıp mağdurların çığlığı ile aklanmaya çalışıyor.

    Mahkemelerin çok hızlı davranması lazım bunları ayıklamak için. Savcılıkların da bundan sonra çok ciddi yaklaşması lazım. Yani hiçbir şeyden, kimseden korkmadan Yargıtay’ın kararını yüklenmesi gerekiyor"

    Savcılıktan çok önemli ByLock açıklamasıSavcılıktan çok önemli ByLock açıklaması

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri