Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Mor beyin KHK'sı

    Mor beyin KHK'sı

    ANKARA
    13.01.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    ‘Mor Beyin’ yazılımıyla ByLock programına yönlendirildiği saptanan mağdurlara ilişkin ilk kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı ve 1823 kamu çalışanı görevlerine iade edildi. Kararnameyle 262 kişi de kamudan ihraç edildi. Göreve iade listesinde 458 kişiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ilk sırada yer aldı.

    RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 697 numaralı kararnameyle 1823 kişi göreve iade edildi. Göreve iade listesinde 458 kişiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 22, Sağlık Bakanlığı’ndan 204 ve YÖK’ten ise 36 kişi görevlerine iade edildi. İade edilen personel 10 gün içinde göreve başlamazsa ‘çekilmiş’ sayılacak. Göreve başlayanlara, kamudan ayrı kaldıkları dönemdeki mali ve sosyal hakları ödenecek. Ancak bu kişiler tazminat talep edemeyecek.

    16 RÜTBELİ ASKERE İHRAÇ
    KHK’da göreve iadelerin yanı sıra ihraçlar da yer aldı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ise 48 kişi kamu görevinden çıkarıldı. TRT’den bir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sekiz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden üç, Maliye Bakanlığı’ndan bir, Kamu İhale Kurumu’ndan bir, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, Sağlık Bakanlığı’ndan altı, PTT’den sekiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir, YÖK’ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve iki sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve iki sivil memur için ihraç kararı verildi.

    Aynı kararnameyle Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) de kapatıldı.  

    Etiketler: mor beyin , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri