Mor beyin KHK'sı

RESMİ Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan 697 numaralı kararnameyle 1823 kişi göreve iade edildi. Göreve iade listesinde 458 kişiyle Emniyet Genel Müdürlüğü ilk sırada yer aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 22, Sağlık Bakanlığı’ndan 204 ve YÖK’ten ise 36 kişi görevlerine iade edildi. İade edilen personel 10 gün içinde göreve başlamazsa ‘çekilmiş’ sayılacak. Göreve başlayanlara, kamudan ayrı kaldıkları dönemdeki mali ve sosyal hakları ödenecek. Ancak bu kişiler tazminat talep edemeyecek.



16 RÜTBELİ ASKERE İHRAÇ

KHK’da göreve iadelerin yanı sıra ihraçlar da yer aldı. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarından 214, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ise 48 kişi kamu görevinden çıkarıldı. TRT’den bir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan sekiz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden üç, Maliye Bakanlığı’ndan bir, Kamu İhale Kurumu’ndan bir, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 106, Sağlık Bakanlığı’ndan altı, PTT’den sekiz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bir, YÖK’ten 60 akademik, 19 idari personel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 16 rütbeli asker ve iki sivil memur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 28 rütbeli asker ve iki sivil memur için ihraç kararı verildi.



Aynı kararnameyle Hatay Güney Radyo TV Yayıncılık AŞ (Hatmar FM) ile Prestij Medya Yayıncılık AŞ. (YEK TV) de kapatıldı.