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Moody's'ten Tüpraş kararı

Hürriyet Haber
09.09.2017 - 08:07 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 08:07

Derecelendirme kuruluşu Moody's, Tüpraş'ın not görünümünü durağandan pozitife yükseltti.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (Tüpraş) notunu "durağan"dan, "pozitif"e yükselttiğini açıkladı.

Fitch Ratings de ağustos ayında yaptığı açıklamada görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a yükseltmiş, yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notlarını BBB- ve Ulusal Uzun Vadeli kredi notunu AA+(tur) olarak teyit etmişti.

İkinci çeyrekte yüzde 47 kâr eden Tüpraş'ın toplam satış hacmi, ihracattaki yüzde 20 ve yurtiçindeki yüzde 1’lik büyüme sayesinde yıllık bazda yüzde 5 artarak 15,3 milyon ton’a ulaştı.

Bu dönemde Tüpraş’ın kapasite kullanım oranı geçen senenin aynı dönemindeki yüzde 100,9 seviyesinden yüzde 111,5 çıktı.

Etiketler: Tüpraş , Moody's , Fitch Ratings
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