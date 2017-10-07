Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Moody's'ten o ülkeye kötü haber

Moody's'ten o ülkeye kötü haber

AA
07.10.2017 - 07:41 | Son Güncelleme:

İtalya'nın kredi notunun "Baa2" seviyesinde korunduğu, görünümünün ise "negatif" olduğu bildirildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İtalya'nın kredi notunu koruduğunu duyurdu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, İtalya'nın uzun dönem kredi notunun "Baa2" seviyesinde korunduğu, görünümünün de "negatif" olduğu belirtildi.

Açıklamada, İtalya hükümetinin bankacılık sektöründe istikrar sağladığı vurgulanırken, İtalya ekonomisinin güçlendiğine işaret edildi.

Öte yandan İtalya'nın kredi değerliliğiyle ilgili risklerin yüksek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin büyüme görünümünün orta dönemde "ılımlı" olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca kamu borcunun gelecek yıllarda düşürülmemesi durumunda ülkenin kredi notunun indirileceği uyarısında bulunuldu.

Moody's, geçen sene yüzde 0,9 büyüme kaydeden İtalya ekonomisinin bu yıl ve gelecek sene yüzde 1,5 oranlarında büyüme yakalamasını öngörüyor.

Etiketler: Moody's , Moody's açıklama , Moody's kredi , Moody's kredi notu
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri