Moody's'ten küresel kredi görünümü açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s küresel ülke kredi reytingi görünümlerinin “durağan” olduğunu açıkladı.



Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada küresel ülke kredilerinin 2018 yılında ağırlıklı olarak “durağan” seviyesini korumasının, bu yıl görülen sağlıklı ekonomik büyümenin gelecek yıl da devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada Moody’s’in derecelendirme yapılan ülkeler içerisinde 102 ülkenin kredi notu görünümünün "durağan", 13’ünün "pozitif" görünüme sahip olduğu bildirildi.

Negatif not görünümüme sahip ülke sayısının ise bir önceki yıl 35 olmasına rağmen bu yıl bu sayının 22’ye gerilediği vurgulandı.



Moody’s açıklamasında yerel belirsizliklerin ve sosyal gerilimlerin bazı ülkelerde ekonomik ve mali reformların gerçekleştirilmesi konusundaki isteği azaltabileceği, bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya’da istihdam piyasası reformlarının halen devam ettiği belirtildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Filipinler ve Hindistan’da ise mali hareket alanının genişletilmesi için tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada Brezilya, Güney Afrika ve Türkiye gibi ülkelerde politik ve sosyal meselelerin reformların hızlıca uygulanması önünde engel oluşturmaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody’s Küresel Reytingler Direktörü Alastair Wilson, “Küresel reytinglerin uyumlu görünümü, küresel reytinglerin dörtte üçünün durağan görünüme sahip olması ile yansıtılmıştır. Giderek artan kuvvetli büyüme görünümü, yüksek borç ve artan jeopolitik gerilimlere ilişkin riskleri dengelemektedir.” ifadesini kullandı.



Wilson, "Makro ekonomik ortam küresel kredi notları açısından bir yıl önce olduğundan daha olumlu. Moody’s, 2018 yılında küresel ekonomik büyümenin yüzde 3’ün üzerinde gerçekleşmesini beklemektedir. Bu olumlu büyüme hükümetlere ekonomik ve mali reformları gerçekleştirmeleri için daha uzun vadeli bir pencere açacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.