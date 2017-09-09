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Moody's'ten Azerbaycan uyarısı

AA
09.09.2017 - 08:43 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 08:43

Moody's: "Azerbaycan'ın 'Ba2' seviyesinde olan kredi notu ve 'durağan' görünümü, ülke ekonomisinin, hükümet finansmanının ve bankacılık sisteminin petrol fiyatlarındaki volatiliteye olan hassaslığını yansıtıyor" açıklamasında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Azerbaycan ekonomisinin petrol fiyatlarındaki volatiliteye karşı hassas olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, "Azerbaycan'ın 'Ba2' seviyesinde olan kredi notunun ve 'durağan' görünümünün, ülke ekonomisinin, hükümet finansmanının ve bankacılık sisteminin petrol fiyatlarındaki volatiliteye olan hassaslığını yansıttığı" belirtildi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün Azerbaycan'da uzun bir gerilemeye neden olduğu vurgulanan açıklamada, hükümet finansmanının geniş varlık fonuyla desteklendiği, ancak petrol ve doğalgaz gelirlerinin görünümünün hükümetin devlet fonunu kullanmadaki esnekliğini sınırladığı kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında Azerbaycan ekonomisinin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1,4 oranında küçüldüğü bilgisine de yer verilen açıklamada, ekonominin bu yılın ikinci yarısında da daralmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ham petrol varil fiyatlarının 45-55 dolar aralığında kalması durumunda, ülkenin mali açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının bu sene yüzde 2,9, gelecek yıl da yüzde 1,8 oranlarında olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Yüksek derecede petrol gelirlerine bağlı Azerbaycan ekonomisinin farklılaşması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, bankacılık sisteminin daha fazla sermaye ve likiditeye ağırlık vermesi tavsiyesinde bulunuldu.

Açıklamada, hükümetin bilançosunun daha da bozulması ve varlık fonu üzerindeki bütçe bağımlılığının artması durumunda Azerbaycan'ın kredi notunun baskı altına girebileceği kaydedildi.

Etiketler: Moody's , Moody's not , Moody's türkiye
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