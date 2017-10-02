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Hürriyet >Ekonomi>Moody's'den, Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik açıklama

Moody's'den, Türkiye ekonomisi ile ilgili kritik açıklama

REUTERS
02.10.2017 - 13:50 | Son Güncelleme:

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bütçe gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun kamu borçlanmasını artırarak kredi notu üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Moody's tarafından bugün yayımlanan araştırma notunda OVP'deki yüzde 5.5 olan büyüme hedefi "iyimser" olarak nitelendirilerek, "(Bu nedenle) gelirlerin geride kalması sonucu dönem boyunca devletin bürt yıllık borçlanma gereksiniminin belirgin olarak artacağını... düşünüyoruz" görüşüne yer verildi. Not şöyle devam etti:

KREDİ NOTU AÇISINDAN OLUMSUZ

"Sonuç olarak OVP'de çerçevesi çizilen harcamalar genel devlet borcunu artırarak Türkiye'nin kredi notunun temel desteklerinden olan mali güç üzerinde baskı yaratacak. Kredi notu açısından olumsuz" denildi.

Sürdürülebilir büyüme ve mali disiplinin esas alındığı 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflere ulaşmak için gelir artırıcı tedbirlere yönelerek finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesi başta olmak üzere bir çok alanda vergi artışına gidildi.

BÜTÇE DENGESİ BOZULDU

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı. GSYH'ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1'den yüzde ikiye çıkaran bu adımlar sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet geçen hafta OVP ile birlikte 30 milyar TL'ye yaklaşan vergi artışlarına gitti.

SAVUNMAYA 8 MİLYAR LİRA

Mali disiplini korumak adına yapılan vergi artışlarının jeopolitik riskler nedeniyle oluşabilecek giderleri karşılamak adına da alındığına dikkat çekilirken, milli gelire oranla yüzde 0.8-0.9 düzeyindeki tedbirlerden elde edilen 8 milyar TL ise Savunma Sanayi Fonu'na ilave kaynak olarak aktarılacak.

OVP'ye göre 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında büyüme yüzde 5.5 olarak öngörülürken enflasyon 2017 sonunda yüzde 9.5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 6, 2020'de yüzde 5 olarak öngörüldü.

OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye yükseleceği 2018 ve 2019'da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020'de ise yüzde 1.6'ya gerileyeceği öngörüldü.

 

Etiketler: Kredi derecelendirme kuruluşu , Moody's , OVP
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