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Moody's İngiltere'nin kredi notunu indirdi

Hürriyet Haber
23.09.2017 - 09:36 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 09:36

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notunu indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Service, İngiltere'nin kredi notunu indirdi.

Kurum tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre İngiltere'nin ülke notu Aa1'den Aa2'ye indirildi ve görünüm negatiften durağana çekildi.

Moody's tarafından yapılan açıklamada not indirimiyle ilgili olarak İngiltere'nin önemli ölçüde zayıflayan kamu maliyesi işaret edildi; borç yükünün artmayı sürdüreceği yönündeki beklentiye dikkat çekildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinde orta vadede ekonomik gücünün yıpranmasıyla birlikte mali baskıların artacağı vurgusu yapıldı.

Bununla birlikte kredi derecelendirme kuruluşu kamu harcamalarını artırma baskısıyla birlikte gelecek yıllara ilişkin yüksek bütçe açığı beklentisinin not indiriminde etkili olduğunun altı çizildi.

Etiketler: Moody's , Moody's türkiye , Moody's ingiltere
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