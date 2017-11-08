Monument Valley 2 bu kez Android’e geldi!

Oyunun ilk sürümü kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Orijinal ruhunu bozmadan daha üst seviye çıkarılan 2. Oyunu da iOS kullanıcıları tarafından çok beğenilmişti. Daha fazla oyun süresi sağlanan 2. Oyunda bir anne ve çocuğuna rehberlik ediyorsunuz. Uygulamada farklı bulmacalar bulunan, çeşitli illüzyonlar öğrenebileceğiniz, büyülü bir mimari yolculuğa çıkıyorsunuz.

Yeni oyundaki hikaye annelik odaklı. Kahramanımız anne RO ve kızına bulmacaları çözmede yardımcı oluyoruz. iOS ve Android için sunulan oyunun fiyatı ise 17.99 TL olarak belirlendi. Bu oyunu oynamak için 2014 yılında çıkan ilk versiyonu oynamanız gerekmiyor.