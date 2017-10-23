Monokromatik makyaj nedir, nasıl yapılır?

Öncelikle cildinizin renk tonunu ve cilt tonunuza uygun renkleri bilmeniz gerekiyor.
Eğer cildiniz sıcak tonlardaysa, şeftali, altın, haki, yeşil ve kahverengi gibi renklerde monokromatik makyaj yapmanız uygun olur. Böylece doğal bir biçimde ışıldayan bir cilde sahip olabilirsiniz.
Cildi soğuk tonlarda olanların ise mavi, mor, pembe ve gümüş gibi renkleri kullanmaları gerekiyor. Nötr cilt tonuna sahipseniz çok şanslınız. Çünkü bu paletlerin ikisi de yüzünüze yakışacaktır.
Doğru paleti tercih etmeniz halinde, monokromatik makyaj yüzünüzü daha çekici ve doğal gösterir. Ancak yanlış palet seçimi, sizi hasta gibi ve yorgun gösterecektir.
"Cilt tonumu nasıl öğrenirim?" diye düşünüyorsanız, doğal ışık altında el bileklerinize bakın. Eğer damarlarınız derinizin altında yeşil görünüyorsa, muhtemelen sıcak tonda bir cilde sahipsiniz. Damarları mavi ya da mora yakın bir renkte görünenlerin ise ciltleri soğuk tonda demektir. Eğer mavi mi yeşil mi mor mu karar veremiyorsanız, bu nötr cilt tonuna sahip olduğunuz anlamına gelir.
Örneğin mor-leylak rengi tonlarında monokromatik makyaj yapacaksanız, farınızın renginin rujunuzdan daha açık olmasına dikkat etmelisiniz. Allığınızın renginin ise ikisinden de açık olması gerekiyor. Bu nedenle rujunuzu sürmekle işe başlamalı, farınızı ve allığınızı rujunuzun dudağınızda nasıl durduğuna bakarak seçmelisiniz.
Soğuk bir ten rengine sahipseniz ve monokromatik makyajla doğal bir bronzluk elde etmek istiyorsanız sarı ve kahverengi tonlardan uzaklaşıp bronz ve pembe tonlarını tercih etmelisiniz.
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