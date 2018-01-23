Monero Coin nedir? XMR fiyatları ne kadar?

Nisan 2014 tarihinde 30 kişiden fazla bir ekip tarafından kurulan ve merkezi olmayan açık kanyak bir kripto para birimi olan Monero Coin, isteğe bağlı olarak şeffaf hale gelebiliyor. Dijital para birimlerinin mevcut dizaynını değiştirmek ve bunun yanı sıra madenciliğin daha eşit olmasını sağlamak için ortaya çıkan Monero Coin'de, herkesin bir bankası olmasıyla üçüncü tarafın ortadan kalkacağı düşünülüyor. Coinleri konusunda sadece cüzdan sahiplerinin sorumlu olduğu Monero Coin'de, yine kullanıcılar kendi coinlerini tutabiliyor.

Çok güvenli bir sanal para olan Monero, dijital bir kullanıcı ağı tarafından yönetiliyor ve işlemler dağıtılan fikir istişaresi ile onaylanıyor. "Ring İmza" özelliğiyle gizliliği sağlayan ve Bitcoin, Dash ve Zcash gibi diğer kripto paralardan daha güvenli olan Monero'da, kullanıcılara, anahtar noktasında iki seçenek sunuluyor. Bunlardan birisi görüntüleme anahtarı, diğeri ise harcama anahtarı. Kullanıcıların kendi cüzdanlarını şeffaf hale getirebilmesi görüntü anahtarı ile sağlanıyor.

MONERO COİN'İN SON 1 HAFTALIK ANALİZİ



