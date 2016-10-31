Cumhurbaşkanlığı Manzaralı Ofisler!

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Türkiye’nin kalbi, Ankara’nın merkezinde yer alan ve yeni nesil ofis projesi olarak fark yaratan Moment Beştepe’de olma fırsatını kaçırmayın!
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MOMENT BEŞTEPE TÜRKİYE’NİN KALBİNDE YER ALIYOR
Türkiye’nin kalbi, Ankara’nın merkezi Beştepe’de yükselen proje, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin karşısında inşa ediliyor ve eşsiz bir Orman ve şehir manzarası sunuyor.
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Moment Beştepe Ofis, Şehrin tam merkezinde, ana yolların ve merkezi iş aksının hemen üzerinde, yoğun trafik karmaşasına takılmadan kolayca ulaşabileceğiniz çok kıymetli bir lokasyonda yer alıyor. Bu da projeyi daha da değerli hale getiriyor.
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Bunların yanı sıra eşsiz manzarası, Atatürk Orman Çiftliği'nin yeşilini binasına taşıyan mimarisi ile en fonksiyonlu ofis projesi olarak dikkat çeken proje, açılabilir pencereleri ve yeşillikle kaplı geniş terasları ve balkonları ile de huzurlu ve farklı bir çalışma ortamı sunuyor.
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