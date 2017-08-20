Mollalar bile onun sesini kısamadı

İngİltere’de yaşayan, Afgan kadın hakları için mücadele veren şarkıcı Aryana Saeed (32), ‘seksi kıyafetleri’ ve keskin açıklamalarıyla, mollaların şimşeklerini üzerine çekse de durmuyor. Aryana, son olarak, Kabil’de bir zamanlar Taliban’ın toplu infaz yaptığı Gazi Stadyumu’nda konser vereceğini açıklayarak gündeme oturdu. Ancak muhafazakâr mollaların baskısı üzerine Afgan yönetimi, terör saldırılarını gerekçe göstererek konsere izin veremeyeceğini açıkladı.

Uzun müzakerelerin ardından konserin bir otelin balo salonunda yapılması için yeşil ışık yandı. Aryana, Kabil Ulema Konseyi’nin konserine karşı çıkmasıyla ilgili, “Her gün insanlarımızı öldüren Taliban’a karşı çıksınlar. Benden niye korkuyorlar? Ben şarkıcıyım” sözleriyle, sosyal medyada da tartışma konusu old. Hayranlarının, “Sadece şarkıcı değil, o bir devrimci” yorumları yaptığı Aryana’nın ‘muhalifleri’ ise onu, Batı tarzı yaşamı Afganistan’a empoze etmekle suçluyor.