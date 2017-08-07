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    ‘Molla’ istihbaratçı ülke arıyor

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    07 Ağustos 2017 - 21:55Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 21:55

    İran istihbarat okulunda ‘molla’ olarak eğitim veren Amin Askari, mülteci olarak kabul edildi ancak şimdi Türkiye’de, kendisini alacak bir ülke bekliyor.

    BM’deki dosyasına göre İran rejimine muhalif olan Askari, 2007 yılında tutuklandı. 6 ay cezaevinde tutuldu. Serbest bırakıldıktan sonra 2009 yılında Suriye’ye kaçtı. Suriye’de iç savaş başlayınca da 2011 yılında yasadışı yollardan Türkiye’ye giren Askari, 3’üncü bir ülkeye mülteci olarak kabul edilmesi için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvurdu.

    ÇOBANLIK YAPIYOR

    BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2013 yılında, Askari’nin dosyasını inceledikten sonra hayati tehlikesini göz önünde bulundurarak ‘mülteci’ olarak kabul etti. Askari, ABD, Kanada, Avusturalya ve AB ülkelerine gitmek için gün sayarken, söz konusu ülkeler Askari’nin istihbarat servisinde çalışması ve İran istihbaratı tarafından takip edilmesi nedeniyle ülkelerine kabul etmedi. İran’ın kendisini izlettiğini söyleyen Askari, izini kaybettirmek için Türkiye’de il il dolaşıp çobanlık yapıyor. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Amin Askari , türkiye
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