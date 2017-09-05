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    Modem antenini değiştirecekler dikkat!

    Hürriyet Haber
    05.09.2017 - 11:57 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 11:57

    TP-Link, modeminin anteninden ve yaydığı sinyalden memnun olmayanlar için 9dBi’lik, yönsüz iç mekan antenini satışa sundu.

    TP-Link, güçlü anten arayışında olanlar için iç mekanlara yönelik, yönsüz yeni antenini satışa sundu. TL-ANT2409CL model adlı anten, 9dBi gücünde ve çok kolay kuruluyor.

    2.4GHz bandında ve yönsüz dağılımı ile WiFi sinyal mesafesini artıran TL-ANT2409CL, modeminin anteninden memnun olmayan ya da anteni bozulan kullanıcılar için uygun bir çözüm. Farklı markaların modelleriyle de uyumlu olan anten, RP-SMA dişi bağlantı elemanı sayesinde pek çok kablosuz cihaza rahatlıkla bağlanabiliyor.

    WiFi sinyal mesafesini ve gücünü ciddi oranda artıran TL- ANT2409CL, yönsüz olduğu için herhangi bir yöne konumlandırılması gerekmiyor. WiFi sinyallerini her yönden alan anten, yine her yöne dağıtabiliyor. Kurulumu da son derece kolay olan anteni, eski antenin yerine takmak yeterli oluyor; kurulum için yazılım vb gerekmiyor. TL- ANT2409CL anten, takıldığı yönlendirici ya da modemin gücü oranında performans gösteriyor.

    Ürünün fiyatı 31 TL.

    Modem antenini değiştirecekler dikkat

    Etiketler: tp-link , modem , modem anteni
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