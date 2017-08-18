Modelpan'a önemli sertifika

Modelpan Genel Müdürü Sibel Hızlan, önceliklerinin insan sağlığı olduğunu belirterek, “Bu sayede iç mekanlarda kullandığımız ürünlerin sağlıklı alanlar oluşturduğunu ve kimyasal emisyon kriterine uygunluğunu belgeleri ile garanti ediyoruz. Bağımsız kuruluşlardan aldığımız bu belgeler ile uluslararası güven veren marka olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Dünya çapında kabul edilen Greenguard sertifikaları, en kapsamlı sürdürülebilir bina programları ve ilgili çevre kanunları tarafından onaylanıyor. Özellikle çocukların bulunduğu mekanlar ve spor salonlarına yönelik olarak üst seviyede çevre ve sağlık standartlarını belirlediği Greenguard Gold Sertifikasyonu, çocuklar ve yaşlıların bulunduğu mekanlarda güvenlik faktörlerini dikkate alan tavizsiz kriterler içeriyor.