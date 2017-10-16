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Modacılar buluştu

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 22:04 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) İstanbul Moda Konferansı 11-12 Ekim’de yapıldı.

“Why Turkey” temalı konferansta Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat, bölgenin en gelişmiş hazır giyim sektörüne sahip Türkiye’nin 2017 ve sonrası için güçlü bir iş ortağı olduğunu vurguladı.

Etiketler: TGSD , moda , gazetehaberleri
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