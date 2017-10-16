Modacılar buluştu

“Why Turkey” temalı konferansta Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat, bölgenin en gelişmiş hazır giyim sektörüne sahip Türkiye’nin 2017 ve sonrası için güçlü bir iş ortağı olduğunu vurguladı.
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