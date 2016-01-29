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Modacı Dilek Hanif: 'Zeugma Müzesi’nden ilham aldım'

Ünlü modacı Dilek Hanif, Gaziantep’te dokunan yöresel kutnu kumaşıyla hazırladığı koleksiyonunu Zeugma Mozaik Müzesi’nde tanıttı. Hanif, Zeugma’dan ilham alarak hazırladığı 25 parçalık koleksiyonu ve 16 Ocak’ta gerçekleşen defilenin perde arkasını anlattı.

Hürriyet Haber
29 Ocak 2016 - 16:56:54

*Zeugma ve Kutnu Tanıtım Grubu ile yollarınız nasıl kesişti?
- Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu, hem benim yakın dostum hem de müşterim. Kutnu Tanıtım Grubu kurulunca, ilk öneri Jülide’den geldi. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, bu ülkeye ait değerleri çok önemsiyorum. Kutnu da Gaziantep’de tamamen el emeği ile tezgâhlarda dokunan çok özel bir kumaş ve eski ustaları yetişmediği için yok olma tehdidi altında. Dolayısıyla bu kıymetli kumaşı yeniden gündeme taşımak için canı gönülden projeye destek verdim.
Bir tasarımcı olarak, yerel kumaşların korunması benim için bir misyon ve sosyal sorumluluk aynı zamanda. Ayrıca son yıllarda sadece turistik amaçlı ve dekorasyon öğesi olarak kullanılan kutnuyu, moda dünyasına kazandırmakta katkım olursa ne mutlu bana...
*Zeugma Müzesi’ni gördüğünüzde neler hissettiniz? Neden etkilendiniz?
- Zeugma Müzesi’ni ilk kez ziyaret ettiğimde, koleksiyonun çekirdeği de kafamda oluşmaya başladı. Zeugma mozaikleri, Roma döneminde şehrin bütün ihtişam ve zenginliğini kanıtlamak için yaratılmış eserler. Mozaiklerin günümüze ulaşan şekli, renkleri ve dönemin ihtişamını hayal ettim. Renkler zaten benim de kullanmayı çok sevdiğim toprak ve güneş tonları... O devirdeki estetik yaklaşımı ile benim günümüzdeki beğenilerim oldukça örtüşüyor. Bu açıdan gerek müze, gerekse içindeki eserler son derece ilham verici.
*Koleksiyonu ne kadar sürede hazırladınız?
- Koleksiyonu konsept olarak canlandırdım, çizim aşaması çok uzun sürmedi. Her şey hazırdı aslında ama gündem nedeniyle defileye biraz ara vermek durumunda kaldık. 16 Ocak tarihi belirlenince hazırlık aşaması nispeten kısa sürdü ve üç ayda koleksiyon hazır hale geldi.
*Günümüzün estetik anlayışı ile Roma döneminin ihtişamını nasıl bağdaştırdınız?
- Roma dönemi kıyafetleri günümüzün moda anlayışından sanıldığı kadar uzak değil. Zaman zaman moda olan gladyatör sandaletlerini hatırlatmak isterim. Yaşam biçiminin ihtişamına rağmen, kıyafetler oldukça sade idi. Dönemin dikiş konusundaki teknik olanakları göz önüne alınırsa bu durum şaşırtıcı değil. Roma dönemi Zeugma’sına dair hayal ettiğim tasarımları günümüze uyarlamakta zorlanmadım.

Modacı Dilek Hanif: Zeugma Müzesi’nden ilham aldım


DEFİLEDEKİ 10 ELBİSE GİYİLEBİLECEK

*Ortaya çıkan tasarımların özelliği nedir?
- Zeugma defilesinde sergilenen kıyafetlerin en önemli özelliği rahatlıkla giyilebilir olması. Uzun elbiselerde, özellikle couture kıyafetlerde genelde kullanmayı sevdiğim şifon, krep, ipek gibi uçuşan kumaşları tercih ettim. Detaylarda esinlendiğim dönemi hatırlatacak aksesuvarlara yer verdim.
*Koleksiyonu hazırlarken zorlandığınız noktalar oldu mu?
- Defilenin kapanışını yaptığım ve tamamen kutnu kumaşı kullandığım gelinlik için, 80 cm. enindeki tezgâhlarda, olabilecek en geniş kutnu kumaşı dokundu. Kumaşın dar dokuma olması dışında zorlandığım bir tarafı olmadı.
*Zeugma Defilesi’nde sergilenen kıyafetleri giyme şansımız olacak mı?
- Defilede toplam 25 parça kıyafet sergilendi. 10 tane haute couture elbiseyi giyme şansı olacak. 15 parça “hazır giyim” kısmı ise Gaziantep’te kaldı ve Kutnu Tanıtım Grubu tarafından farklı platformlarda sergilenmeye devam edecek.

Modacı Dilek Hanif: Zeugma Müzesi’nden ilham aldım

 

2016’DA MASKÜLEN EĞİLİM DEVAM EDECEK

2016 İlkbahar-Yaz modasında bizi neler bekliyor?
- 2016’da da moda ve tasarım dünyasına son yıllarda hakim olan maskülen eğilim devam edecek. Tasarımlarda maskülen parçalara pastel tonlar eşlik edecek. Dilek Hanif tasarımlarında da etkin olan bu duruş, hem tasarlarken, hem kullanırken beni mutlu eden sonuçlar veriyor.
Siz yeni sezon için nasıl bir koleksiyon hazırlığı içindesiniz?
- Yeni sezon için hazırlıklarım tüm hızıyla devam ediyor. Yine Dilek Hanif’in DNA’sına sahip, bahar ve yazın uçarılığını içinde barındıran bir koleksiyon ortaya çıkacak. Bu sezon için başka sürprizlerim de olacak, onları da zamanı gelince sizlerle paylaşacağım.

Yayınlanma Tarihi : 29 Ocak 2016 - 14:37:00
Etiketler: Dilek Hanif , gaziantep , Zeugma Mozaik Müzesi
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