Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz 

1- Katar’ın Al Gharafa takımını çalıştıran Bülent Uygun, Fransa’nın Nice takımından transfer ettiği Sneijder için ne dedi?

a- Katar’a çok şey katar

b- Parayı değil hayallerini tercih etti

c- Burada 20 yıl oynar

d- Şimdi bir futbol takımına benzedik

e-Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim, eşi bile ‘yenge’ olarak anılıyordu.







2- “Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum” cümlesi kime aittir?

a- Seda Sayan

b- Fatih Terim

c- Abdullah Gül

d- Cem Yılmaz

e- Bekir Bozdağ

3- “Erkekler cezalandırılıyor, baştan çıkarmaya çalışmak suç değil” diyen Catherine Deneuve’e destek veren Silvio Berlusconi aşağıdakilerden hangisini aynı açıklamada söyledi?

a- Bence cüzi bir miktar ödeme yapmak da suç olmamalı hatta

b- Bu konuda ben de çok cezalandırıldım

c- Gerçi hep kadınlar beni baştan çıkarmaya çalıştı

d- Ayrıca Deneuve çok da hoş bir hanım

e- Çıkarmayı başaramamak suç

4- Cumhurbaşkanı açıkladı, artık aşağıdakilerden hangisi olmayacak da doğrudan bir üst kademeye atlanacak?

a- Kalfalık

b- Asteğmenlik

c- İkinci kaptanlık

d- Yardımcı doçentlik

e- Müsteşar yardımcılığı







5- Hazine Bakanlığı’nın “Dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır” dediği şey nedir?

a-Konjonktür

b-Bitcoin

c-İnternet

d-Alternatif tıp sektörü

e-At yarışı

6- İlber Ortaylı’nın gençlere tavsiyesi: “Mektebi bitirince mobilyacı gezeceğinize...”

a-Askere gidin

b-Müze gezin

c-Dünyayı gezin

d-Mobilya yapın

e-Bir mektep daha okuyun









7- SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk neye katıldığını kabul etti?

a-Bazı ev sohbetlerine

b-Uzaylıların kesin var olduğu fikrine

c-Scientology tarikatına

d- Çılgın partilere

e-İndirim günlerine

Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-C, 4-D , 5-B, 6-C, 7-D