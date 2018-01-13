Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz 

1- Katar’ın Al Gharafa takımını çalıştıran Bülent Uygun, Fransa’nın Nice takımından transfer ettiği Sneijder için ne dedi?
a- Katar’a çok şey katar
b- Parayı değil hayallerini tercih etti
c- Burada 20 yıl oynar
d- Şimdi bir futbol takımına benzedik
e-Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim, eşi bile ‘yenge’ olarak anılıyordu.
2- “Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum” cümlesi kime aittir?
a- Seda Sayan
b- Fatih Terim
c- Abdullah Gül
d- Cem Yılmaz
e- Bekir Bozdağ
3- “Erkekler cezalandırılıyor, baştan çıkarmaya çalışmak suç değil” diyen Catherine Deneuve’e destek veren Silvio Berlusconi aşağıdakilerden hangisini aynı açıklamada söyledi?
a- Bence cüzi bir miktar ödeme yapmak da suç olmamalı hatta
b- Bu konuda ben de çok cezalandırıldım
c- Gerçi hep kadınlar beni baştan çıkarmaya çalıştı
d- Ayrıca Deneuve çok da hoş bir hanım
e- Çıkarmayı başaramamak suç
4- Cumhurbaşkanı açıkladı, artık aşağıdakilerden hangisi olmayacak da doğrudan bir üst kademeye atlanacak?
a- Kalfalık
b- Asteğmenlik
c- İkinci kaptanlık
d- Yardımcı doçentlik
e- Müsteşar yardımcılığı
5- Hazine Bakanlığı’nın “Dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır” dediği şey nedir?
a-Konjonktür
b-Bitcoin
c-İnternet
d-Alternatif tıp sektörü
e-At yarışı
6- İlber Ortaylı’nın gençlere tavsiyesi: “Mektebi bitirince mobilyacı gezeceğinize...”
a-Askere gidin
b-Müze gezin
c-Dünyayı gezin
d-Mobilya yapın
e-Bir mektep daha okuyun
7- SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk neye katıldığını kabul etti?
a-Bazı ev sohbetlerine
b-Uzaylıların kesin var olduğu fikrine
c-Scientology tarikatına
d- Çılgın partilere
e-İndirim günlerine
Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-C, 4-D , 5-B, 6-C, 7-D