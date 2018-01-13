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    Haberler > Kelebek >Hürriyet Pazar>Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz

    Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz

    Mehmet İREN
    13.01.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Hazine Bakanlığı’nın da tavsiyeleri var ama biz İlber Hoca’nın mobilyacıları da yakından ilgilendiren önerisini tercih ediyoruz. Polemiğe kimin girmek istemediğiyle ilgili de polemiğe girmeyiz...

    1-  Katar’ın Al Gharafa takımını çalıştıran Bülent Uygun, Fransa’nın Nice takımından transfer ettiği Sneijder için ne dedi?
    a- Katar’a çok şey katar
    b- Parayı değil hayallerini tercih etti
    c- Burada 20 yıl oynar
    d- Şimdi bir futbol takımına benzedik
    e-Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim, eşi bile ‘yenge’ olarak anılıyordu.

    Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz

     
    2- “Arkadaşlarla polemiğe girmek istemiyorum” cümlesi kime aittir?
    a- Seda Sayan
    b- Fatih Terim
    c- Abdullah Gül
    d- Cem Yılmaz
    e- Bekir Bozdağ

    Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz 

    3- “Erkekler cezalandırılıyor, baştan çıkarmaya çalışmak suç değil” diyen Catherine Deneuve’e destek veren Silvio Berlusconi aşağıdakilerden hangisini aynı açıklamada söyledi?
    a- Bence cüzi bir miktar ödeme yapmak da suç olmamalı hatta
    b- Bu konuda ben de çok cezalandırıldım
    c- Gerçi hep kadınlar beni baştan çıkarmaya çalıştı
    d- Ayrıca Deneuve çok da hoş bir hanım
    e- Çıkarmayı başaramamak suç

     

    4- Cumhurbaşkanı açıkladı, artık aşağıdakilerden hangisi olmayacak da doğrudan bir üst kademeye atlanacak?
    a- Kalfalık
    b- Asteğmenlik
    c- İkinci kaptanlık
    d- Yardımcı doçentlik
    e- Müsteşar yardımcılığı

    Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz


    5- Hazine Bakanlığı’nın “Dolandırıcılık için uygun bir zemin oluşturmaktadır” dediği şey nedir?
    a-Konjonktür
    b-Bitcoin
    c-İnternet
    d-Alternatif tıp sektörü
    e-At yarışı

     

    6- İlber Ortaylı’nın gençlere tavsiyesi: “Mektebi bitirince mobilyacı gezeceğinize...”
    a-Askere gidin
    b-Müze gezin
    c-Dünyayı gezin
    d-Mobilya yapın
    e-Bir mektep daha okuyun

    Mobilyacı da gezmeyiz polemiğe de girmeyiz

    7- SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk neye katıldığını kabul etti?
    a-Bazı ev sohbetlerine
    b-Uzaylıların kesin var olduğu fikrine
    c-Scientology tarikatına
    d- Çılgın partilere
    e-İndirim günlerine

     

    Cevaplar: 1-B, 2-C, 3-C, 4-D , 5-B, 6-C, 7-D

     

     

    Etiketler: ilber hoca
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