‘Mobil’in hızlı yükselişi

AKBANK’ın son bir yıl içinde dijital bankacılık kanallarını kullanan müşteri sayısı yüzde 22, Akbank Direkt Mobil kullanan müşteri sayısı ise yüzde 45 büyüdü. Dijital kanallar içinde yalnızca Akbank Direkt Mobil’den hizmet almayı tercih eden müşterilerin oranı ise yüzde 65 seviyesine ulaştı. Akbank Direkt’in, Finalta verilerine göre, globalde dijital bankacılık kanallarını kullanan müşterileri içerisinde sadece mobil uygulama kullanıcı oranı en yüksek olan ve en üst seviyede müşteri memnuniyetine sahip mobil bankacılık uygulamalarından biri olduğunu ifade eden Akbank Direkt Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş, “Akbank Direkt Kredi, Aralık 2015’te hayatımıza girdiği günden bu yana en çok tercih edilen dijital bankacılık ürünlerinden biri oldu ve bankada verilen 5 ihtiyaç kredisinden 1’ini Akbank Direkt Mobil’den verdik. Mobil uygulamamızı kullananların yoğun tercihlerinden biri de fatura ödeme. Bankamızda her iki faturadan biri Akbank Direkt uygulamasından ödeniyor. Son üç yılda mobilden yapılan fatura ödemeleri 12 kat arttı” dedi.

DENEYİM YAŞATIYORUZ

Dünyada dijitalleşme trendiyle birlikte mobil kanalların kullanım oranlarının da arttığına dikkat çeken Tolga Ulutaş, “Biz de dijital kanallarımızı yenilikçi, rekabetçi ve gelişen teknolojinin doğasına uygun bir müşteri deneyimi sunacak şekilde tasarlıyor, yatırım ve geliştirmelerimize bu odakla devam ediyoruz. Günümüzde en hızlı büyüyen ve gelişen alan, mobil tekanolojiler. Oldukça hızlı büyüyen, gelişen ve buna kesintisiz devam eden mobil teknolojilerin bankacılığa yansıması da şüphesiz aynı hızda gerçekleşiyor. Gelişmeler ile mobil bankacılık, internet de dahil tüm diğer bankacılık kanallarını geride bırakıyor. Akbank olarak teknoloji alanındaki gelişmeleri, ürün ve hizmetlerimize hızla uyarlayarak mobil bankacılık alanında sektörümüze öncülük ediyoruz. Sektöre örnek uygulamalarımızla müşterilerimize kolay kullanabilecekleri, işlemlerini saniyeler içinde yaparak hayatlarını kesintisiz sürdürecekleri bir mobil bankacılık deneyimi yaşatıyoruz” dedi.

Akbank olarak öncelikli olarak müşterilerine kullanımı kolay ve anlaşılabilir teknolojik hizmetleri mobil kanalları üzerinden vermek istediklerine vurgu yapan Ulutaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Dijital hizmetlerimizi öncelikli olarak mobil uygulamamızdan sunmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak uygulama dükkanlarında en çok beğenilen bankacılık uygulaması (Apple, Google ve Windows store 4,5 puan), Türkiye Bankacılık sektöründe mobil kanalda en hızlı büyüyen ve uluslararası mecrada 200’den fazla banka ile çalışarak performans ölçümleme ve kıyaslaması yapan Finalta’nın verilerine göre Avrupa’nın mobil bankacılık alanında en hızlı büyüyen bankaları arasındayız. Bu alandaki başarımız 2016 yılında Harvard Üniversitesinde vaka olarak işlendi.”

‘SEKTÖRE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

TÜRKİYE’de bankacılık sektörü olarak hayata geçirdikleri inovatif ürün ve hizmetlerin sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir etki yarattığını vurgulayan Tolga Ulutaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi inovasyon konusunda tetikleyen en önemli unsurlar, müşterilerimizin bizden bu alandaki beklentileri, tüketici trendlerinin değişimi ve rekabet. Akbank olarak, öncü, takip edilen inovatif ürün ve hizmetlerimizle sektörümüzün gelişimine yön vermeye devam edeceğiz. Gelecek dönemde, yapay zeka, sanal gerçeklik konuları ana odak noktamız olurken, Akbank olarak Mobil First (Önce Mobil) anlayışında Mobil Only (Sadece Mobil) yaklaşımı ile müşterilerimize hizmet sunmayı ve bunu da ilk yapan banka olmayı hedefliyoruz.”

EN YENİ UYGULAMALAR

BANKA olarak yurtiçinde ve dışında bir çok Fintech ile yakın işbirliği içerisinde çalıştıklarını söyleyen Tolga Ulutaş, “FinTech konusunda gelişimi desteklemek amacıyla tüm uygulama geliştiricilerin diledikleri zaman ve mekanda girip çalışabilmeleri için, ‘Uygulama Programlama Arayüzü’müzü (Application Programming Interface - API) açan ilk banka olduk. İngilizce olarak hazırlayıp kullanıma açtığımız API Portal sitesi (https://apiportal.akbank.com) sayesinde, dünyanın her yerindeki finans alanında uygulama geliştirmek isteyen kişi ve kuruluşlar API’lere erişip çalışmalarını yürütecekler. Finans alanında fikri ya da projesi olan tüm girişimcilerin, Akbank’ın API altyapısını kullanarak geliştirecekleri yeni uygulamalardan bazılarını müşterilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. API portalımız, bireysel ya da küçük girişimcilerin yanı sıra, kurumsal teknoloji şirketlerinin araştırma geliştirme birimlerine de açık olacak. B kuruluşlarla işbirliği yaparak geliştirilecek uygulamalarla, değişen teknolojiye en hızlı şekilde adapte olabilen, müşterilerine verdiği hizmet çeşitliliğini artıran ve ülkemizde küçük girişimcilere olanak sağlayarak gelişimi de hızlandıran öncü kuruluş olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BANKACILIĞI FARKLI BİR NOKTAYA GETİRDİ

GELİŞEN teknolojinin, tüm sektörleri olduğu gibi bankacılığı da değiştirdiğini kaydeden Tolga Ulutaş, “Bankacılık, zaman ve mekan bağımsız yapılan bir işe dönüştü. Akbank olarak müşterilerimizin hayatında her zaman var olduğumuzu, bankacılık işlemlerini ihtiyaçları olduğu anda kolayca gerçekleş-tirebileceklerini söylediğimiz ‘Her yer Akbank Şubesi’ iletişimlerimizle de mobil olma ve zaman-mekandan ayrı olma konusunu destekledik. Bu söylememizi de mobil bankacılık denildiğinde akla ilk gelen banka olmak için ‘Mobil’in bankası Akbank’ sloganı ile güçlendirdik. Mobil Uygulamalar, bankacılığı çok farklı bir noktaya getirdi. Mobil bankacılık kullanan müşterilerimiz ile olan aylık ortalama etkileşimimizin şube ile kıyaslandığında 6 kat daha fazla olduğunu görüyoruz” ifadelerini

kullandı.