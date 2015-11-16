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    mobil test haber

    Hürriyet Haber
    16 Kasım 2015 - 15:24Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 17:00

    mobil test haber

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    Nükleer santral için zeytinlik kanunu bekleniyor
    Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun’dan önemli açıklamalar… Bakan Türkiye’de nükleer santral yapılabilmesi için Kıyı Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Zeytinlikler Kanunu'nun çıkması gerektiğini belirtti. Alaboyun ilk iki kanunun komisyondan geçtiğini ifade ederken, “Nükleer santral için Kıyı Kanunu, Zeytinlikler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun çıkması lazım. Diğerleri komisyondan geçti ama zeytinliklerle ilgili sorun da çözülür. Bu yasal düzenlemeler yeni hükümetin kurulmasının ardından hayata geçirilecek

    Metin kutusu

    Stockholm'de 40 bin seyircinin izlediği bir konser veren Madonna, Paris katliamında yaşamını yitirenleri 'Like a prayer' şarkısı ile andı. Paris saldırılarının ardından alınan sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle konser salonuna 40 dakika gecikme ile gelen Madonna, Paris katliamında yaşamını yitirenleri andığı konuşmasında "Bu olay tüm gün beni rahatsız etti ve gerçekten bu konsere çıkmak benim için çok zor oldu. İnsanlar kaybettiklerine,  sevdiklerine ağlarken içimden buraya çıkıp dans etmek gelmiyor" dedi. Ünlü şarkıcı sözlerine devam ederken gözyaşlarını tutamadı.

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    Etiketler: mobil , test , Haber
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