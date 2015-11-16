mobil test haber

Tweet
Hailed as the father of African literature, Chinua Achebe was born #onthisday 1930 https://t.co/ug34ijghjG pic.twitter.com/27aQBTOZ0z— The Economist (@TheEconomist) November 16, 2015
Dear Santa, all I want for Christmas is this manly miracle under my tree...or maybe just under the mistletoe. You can bring him as-is, all bundled up and ready for a sleigh ride. Good thing they're forecasting a warm Christmas in NYC. No snow is needed for the kind I have in mind. #SleighMe #hotdudesreading
YouTube
Banner 1
Banner 2
|Kış aylarında bu ikiliye dikkat: Virüs ve bakteri
Banner 3
|Avrupa'da hayat bir dakikalığına durdu
|Hollanda futbolunda düşüş sürüyor
|Fransa'dan cami kararı
Banner 4
İlker Kaleli: Burçin’le mutluyum
KANAL D’nin ilgiyle izlenen dizisi “Poyraz Karayel”in başrol oyuncusu İlker Kaleli, BeStyle dergisinin sorularını yanıtladı.
Banner 5
Nükleer santral için zeytinlik kanunu bekleniyor
Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun’dan önemli açıklamalar… Bakan Türkiye’de nükleer santral yapılabilmesi için Kıyı Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Zeytinlikler Kanunu'nun çıkması gerektiğini belirtti. Alaboyun ilk iki kanunun komisyondan geçtiğini ifade ederken, “Nükleer santral için Kıyı Kanunu, Zeytinlikler Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nun çıkması lazım. Diğerleri komisyondan geçti ama zeytinliklerle ilgili sorun da çözülür. Bu yasal düzenlemeler yeni hükümetin kurulmasının ardından hayata geçirilecek
Metin kutusu
Stockholm'de 40 bin seyircinin izlediği bir konser veren Madonna, Paris katliamında yaşamını yitirenleri 'Like a prayer' şarkısı ile andı. Paris saldırılarının ardından alınan sıkı güvenlik önlemleri nedeniyle konser salonuna 40 dakika gecikme ile gelen Madonna, Paris katliamında yaşamını yitirenleri andığı konuşmasında "Bu olay tüm gün beni rahatsız etti ve gerçekten bu konsere çıkmak benim için çok zor oldu. İnsanlar kaybettiklerine, sevdiklerine ağlarken içimden buraya çıkıp dans etmek gelmiyor" dedi. Ünlü şarkıcı sözlerine devam ederken gözyaşlarını tutamadı.
Fotoğraf
Spotify playlist
Spotify tek şarkı
Poltio
Riddle