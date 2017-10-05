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    Mobil rulet çetesi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    05.10.2017 - 21:52 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da bir işadamı kumarda şehirlerarası 3 otobüsü ve işyerini kaybetti.

    Polise başvuran işadamı,”Bana telefonla ulaştılar, davet ettiler. Kumar bağımlısı olduğum için gittim. 3 otobüs ve işyerimi kaybettim. Ben yandım başkası yanmasın” dedi.

    Başvuru üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve önceki akşam Beşiktaş’taki adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada rulet masası ve kumar malzemeleri ele geçti. Gözaltına alınan ve emniyette sorgulanan 3 kişi adli işlem uygulanarak serbest kaldı.

    Operasyonda ilginç ayrıntılar da ortaya çıktı. Kumar oynatılan adresleri sürekli değiştiren çete üyleri zaman zaman rulet masasını minibüste taşıyıp oynamak isteyen kişiye yakın bir noktada kurup kumar oynatıyorlardı.

    Etiketler: kumar , rulet , gazetehaberleri
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