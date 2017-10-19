Mobil pazarlamanın önemli isimleri MMA Forum'da bir araya geliyor

Pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle kurulacak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla faaliyetlerini 2009 yılından bu yana sürdüren MMA Türkiye, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceği yıllık etkinliği MMA Forum İstanbul’da, mobilin fikir önderlerini bir kez daha bir araya getiriyor.

Mobil dönüşümün gücünü simgeleyen 100% Mobile sloganı ile 25 Ekim 2017 günü, Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşecek olan MMA Türkiye Forum İstanbul, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen pazarlama markalarını, teknoloji ve medya firmalarını, ajansları, mobil dönüşümün liderlerini bir araya getiriyor.

Etkinlik, Alpha.One, Adcolony, Akbank, PlanB Media, Performics Turkey, Hopi, Adjust, Google, Doğuş Yayın Grubu, Garanti Bank, AppsFlyer, Alametifarika, Sütaş, Dominos, İşbank, MMA, Nielsen, LinkedIn, Yapı Kredi, App Annie gibi Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından, pazarlama markalarından, teknoloji ve medya firmalarından, ajanslardan konuşmacıları, mobil dönüşümün liderlerini bir araya getiriyor.

Ajanda için mmaturkey.org/eventler adresine göz atılabilir.