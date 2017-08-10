Mobil mekan tasarımında üniversite-sanayi işbirliği

Renan Gökyay: “Hedefimiz genç tasarımcıları sektöre hazırlamak”

Zanaat ve teknolojiyi birleştiren mobilya çözümleri ile dünya endüstriyel tasarım ekosisteminin öncüleri arasında yer alan Nurus, destek verdiği üniversite-marka işbirliği projeleri ile genç tasarımcıları sektöre hazırlıyor. Bilkent Üniversitesi ve Havelsan öncülüğünde yürütülen ‘Akıllı Sürdürülebilir Ofis Sistemleri’ projesinin de aralarında olduğu pek çok üniversite-marka işbirliğine imza atan Nurus, bu kez de TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) ile ‘Nurus Tanıtım Konteynırı’ Projesi’ni hayata geçirdi.





Nurus sponsorluğu ve koçluğunda gerçekleşen proje kapsamında, üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri eğitim ve konferans mobilyalarını sergilemek ve deneyimletmek için 2 tır tasarımı hazırladı. Nurus Baş Tasarımcısı Renan Gökyay, “Proje ile gençlerimiz teorik bilgilerini yaratıcılıkları ile birleştirerek pratiğe dönüştürdüler. 90 yıllık birikim ve deneyimimizi genç kuşaklara aktarmak, genç tasarımcıları sektöre hazırlamak ve üniversitelerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Umarız ki üniversite-marka işbirliklerine örnek oluruz. Bizim gibi bir çok firma da gençlerimizin eğitimine katkıda bulunur” dedi.

MOBİL SERGİ VE DENEYİM MERKEZİ

TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 4’üncü sınıf öğrencilerinin bitirme tezi olan ‘Nurus Tanıtım Konteynırı’ Projesi kapsamında genç tasarımcılardan, Nurus’un belirlediği işlev, kavram ve biçim özelliklerini karşılayacak bir mobil mekan tasarlamaları istendi. Öğrenciler, bir dönem boyunca farklı lokasyonlara taşınabilecek, sergi ve deneyime açılacak konteynır modüllerden oluşan yapıları, Nurus’un eğitim ve konferans mobilyaları ile kurguladı.

Projeye katılan 21 öğrenci grubu, eğitim ve konferans salonlarının ihtiyaçlarından yola çıkarak geliştirdikleri alan kurgularında akustikten aydınlatmaya, işlevsellikten esnekliğe kadar farklı değişkenleri hesap ederek 2 konteynırı hareketli sunum salonlarına dönüştürdü. En iyi 5 proje arasından finale kalan proje çeşitli revizyonların ardından uygulamaya alınarak mobil sergi ve deneyim merkezi olarak kullanılacak.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE-MARKA İŞBİRLİĞİNDEN MEMNUN

Öğrenciler, projenin bilgilerini pekiştirmek ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek açısından kendilerine büyük katkı sağladığını vurguladı. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğrencisi Ayşenur Taşkıran, üniversite-marka işbirliğinin iş hayatında karşılaşabilecekleri durumlara önceden hazırlanma açısından fırsat sunduğunu belirterek hem teorik hem de pratik olarak zengin bir deneyim yaşadıklarını söyledi.

Öğrenci Abdullah Fidan da projenin faydalarını “3,5 ay boyunca bu proje için çalıştık, motivasyonumuz her geçen gün daha da arttı. Nurus ve Renan Gökyay süreç boyunca bize bilgi, tecrübe ve imkanların kullanımı konularında yol gösterdi. Üniversite hayatımda böyle bir fırsat yakaladığım için kendimi son derece şanslı hissediyorum” sözleri ile anlattı.

MEKAN KULLANIMINDA MOBİLİTE FARKI

Mobil mekanların taşınabilir, yeniden kurgulanabilir ve genişletilebilirlik özellikleri ile fark yarattığını belirten Renan Gökyay “Mekanın taşınabilirliği daha esnek ve özgür tasarım çözümlerine olanak sağlıyor” dedi. Gökyay şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bir konteynır içi başlangıçta sınırlı bir alan olarak görünüyor olabilir. Ancak iç mimarlık ve tasarım öğrencileri Nurus’un eğitim ve konferans mobilyalarını, geniş salonların prototipi olacak şekilde konteynıra sığdırmayı başardılar. Mekanı yapısal olarak dönüştürebilmenin yollarını pratikte uygulayarak test ettiler. İşlevsel aydınlatma, sesi emip yansıtan malzemelerin kullanımı, havalandırma, sökülebilir-katlanabilir unsurların doğru konumlandırılması, tasarım öğelerini birbirine bağlayan mobil sistemler ve iç düzenlemeler ile mekan sınırlarını aşabileceklerini gördüler.”

ÖĞRENCİLERE TAM DESTEK

Üniversite-marka işbirliği projelerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Gökyay şöyle devam etti:

“Daha önce TOBB ETÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Nurus desteği ile geliştirdikleri stant ile dünyanın en büyük iş yeri ve mobilya çözümleri fuarı olan Orgatec’16’da yer aldık. Benzer biçimde bu yıl Bilkent Üniversitesi, Havelsan işbirliğinde yürütülen ‘Akıllı Sürdürülebilir Ofis Sistemleri’ projesine sponsorluk ve koçluk desteği verdik. Anadolu’nun farklı kentlerinde tasarım ve mimarlık öğrencilerine yönelik sunumlar gerçekleştiriyor, öğrencilere hizmet içi eğitim olanağı sunuyoruz. Marka ve tasarımda disiplinlerarası bilgi transferi sağlayan Alman Tasarım Konseyi’nin 200 üyesinden biri Nurus. Konseyin jürisinde yer almamızın yanı sıra Fraunhofer Enstitüsü bünyesinde yürütülen Office 21 Projesi’nde geleceğin çalışma yöntemlerini araştırıyoruz. 90 yıllık birikim ve deneyimimizi genç kuşaklara aktarmak, genç tasarımcıları sektöre hazırlamak ve üniversitelerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak istiyoruz. Umarız ki üniversite-marka işbirliklerine örnek oluruz. Bizim gibi birçok firma da gençlerimizin eğitimine katkıda bulunur.”