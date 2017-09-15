Mobil abone sayısı 76,6 milyon oldu

BTK tarafından hazırlanan 2017 yılı 2. çeyreğine ilişkin "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu" açıklandı.

Sayan, rapordaki önsözünde, geçen yıl 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminin yıl dönümünde, vatandaşların yine meydanları doldurarak demokrasiden ve bağımsızlıktan asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan ettiğini belirtti.



Kurumun 17. kuruluş yıl dönümünü kamu ve özel sektörden konuklar ve çalışanların katıldığı bir törenle 15 Ağustos'ta kutladıklarını anımsatan Sayan, ülkenin haberleşme ve bilgi teknolojileri alanında geldiği aşamaya bakıldığında kurum olarak bu gelişime katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Sayan, Nisan-Mayıs-Haziran 2017 döneminde elektronik haberleşme sektöründe yaşanan gelişmeleri içeren raporda, sektörde faaliyet gösteren işletmecilerin net satış gelirlerinin 12,5 milyar liraya yaklaştığını kaydetti.



Bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 11 milyon sabit abonenin yanı sıra mobil hizmetlere abone sayısının 76,6 milyon olduğunu belirten Sayan, "Penetrasyon oranı yüzde 96'ya ulaştı. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş nüfusu çıkardığımızda, mobil penetrasyon oranı yüzde 108,2'dir." değerlendirmesinde bulundu.



Sayan, Türkiye'nin, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 441 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yerini aldığını vurguladı.



Bu dönemde 2,72 milyon abonenin numarasını taşıdığını aktaran Sayan, bugüne kadar taşınan numara sayısının 106,5 milyonu geçtiğini bildirdi.



"İnternet abone sayısı yüzde 20,1 arttı"



Sayan, 11,1 milyonu sabit, 55,3 milyonu mobil olmak üzere toplam 66,4 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaşıldığına işaret ederek, internet abone sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 arttığına dikkati çekti.



"Eve kadar fiber" teknolojisine abonelikte yüzde 28,3'lük artışın olduğunu belirten Sayan, mobil cepten internetteki artışın ise yüzde 23,3 olduğunu ifade etti.

Sayan, 4,5G abone sayısının 59,9 milyona ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:



"Bazı vatandaşlarımızın cihazı veya SIM kartının 4,5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı haziran sonu itibarıyla yaklaşık 24,9 milyon olarak gerçekleşti. Mobil geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 3 gigabayt seviyesindeyken, cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun 4,5G abonelerinin data kullanımı aylık 6,3 gigabayt oldu. Fiber kablo uzunluğu ise 304 bin 530 kilometreye ulaştı."