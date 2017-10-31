Mobbingle baş etmenin yolları

Mobbing, iş yerinde psikolojik şiddet olarak bilinen bir durum. Daha çok işverenler veya yöneticiler tarafından çalışanlara yapılan ahlaka ve etiğe aykırı manevi bir yıldırmadır. Oysa kanunen işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Mobbing yasalara göre bir suç olmasına karşın çalışanların bunu bilmediklerinden veya işsiz kalma korkusundan sessiz kalmaya devam ettiği biliniyor.

Peki mobbing nasıl anlaşılır? Eğer iş yerinde size güvenilmediğini hissediyor, gruptan yoksunlaştırılıyor, yetkileriniz azaltılıyor, işten çıkarılmakla veya pozisyon düşürülmekle tehdit ediliyor, mesleki yeterliliğiniz sorgulanıyor ve değersizleştiğinizi hissediyorsanız ayrıca bu gibi durumların yanı sıra daha somut olarak size bağırılıyorsa ve azarlanıyorsanız mobbinge maruz kalıyorsunuz demektir.

MOBBİNGLE NASIL BAŞ EDEBİLİRSİNİZ?

Psikolojik şiddetle bireysel olarak başa çıkabilmenizin bazı adımları vardır. Öncelikle mobbing durumu içinde olduğunuzun farkında olmalı ve bunun yönetilebilir bir sorun olduğunu kabul etmeniz gerekir. Daha sonra maruz kaldığınız psikolojik şiddetin muhatabı kimse onunla konu hakkında açıkça konuşmak, hissettiklerinizin farkında olmasını sağlamak yararlı olabilir. Bu tür olaylara ilişkin deneyimler, konuşma sırasında durumun devam edeceği takdirde şikayetçi olunacağının söylenmesi tacizcilerin davranışlarına son verdiklerini ortaya koyar.

Herkesin psikolojik şiddete dayanma kat sayısı farklı olduğundan, bu durum sizde ruhsal çöküntülere sebep vermeden psikolojik yardım alabilirsiniz. Mesleki becerilerinizi geliştirmek, kendinizi mümkün olduğunca hatalardan arındırmak da başka bir yoldur. Böylece kendinize duyduğunuz güven ve öz saygınız artar, kendine güvenli bir insansa her türlü soruna karşı daha dirençli olur.

Bu konuda yapacağınız en büyük yanlış ise kendinizi yargılamak ve yadsımaktır. Psikolojik şiddetin olduğu ortamı yaşanılır kılmak için risk almaktan korkmamanız, en güçlü ve yetenekli yönlerinize yoğunlaşmanız, sağlam inançlar ve idealler geliştirmeniz takip edebileceğiniz yollardan bazılarıdır. Psikolojik şiddet uygulayan kişi sizi yalnızlığa itmeye, toplumdan izole etmeye çalıştığından iş yerinde sosyalleşmeye çalışın. Sosyal destek size, iş yerine ait olma duygusu ve güven hissi verir. Ayrıca konuyu çevrenizle paylaşmak olaylardan onları haberdar etmek yasal yollara başvurmanız gerektiğinde, yaşanan olaya ilişkin şahit bulmanız için yararlı bir stratejidir.