Mobbing artık parayla amirim

40 BİN LİRALIK MOBBİNG DAVASI

Dava dosyasına göre bir üniversitede doçent ünvanlı öğretim üyesi, amiri olan müdürden şikâyetçi oldu. ‘Kişisel husumet’ kaynaklı mobbinge uğradığını ve idari cezalara çarptırıldığını savunan davacı doçent önce idareye ihtarname gönderdi. Doçent, ardından da mobbingin artarak devam ettiği iddiasıyla Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, idareye değil doğrudan amirine 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, davayı idari yargının görev alanına girdiği gerekçesiyle usulden reddetti.

İSTİNAF: HUSUMET VARSA DOĞRUDAN DAVA

Bunun üzerine davacı istinaf mahkemesine başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi başvuruyu kabul etti. Davanın yeniden görülmesi için dosyanın Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildi. Mahkeme, esastan yargılama yapacak.

AVUKAT: YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Davacının avukatı Mehmet Evren Batur, kararı şöyle değerlendirdi: “Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin emsal kararıyla, mobbing davalarında yeni bir dönem başlıyor. Mahkeme, ‘mobbing şahsi husumetten kaynaklanmaktaysa, doğrudan mobbing yapana karşı dava açılabileceğine’ karar verdi. Kamu kurumunda çalışan ve amiri tarafından mobbing’e maruz bırakılan çalışan, kişisel husumet durumu aranmaksızın idareye dava açabiliyordu. Tazminat cezası da idarece karşılanıyordu. Bu kararla birlikte mobbing, yöneticinin şahsi husumetinden kaynaklanmaktaysa, mağdur doğrudan mobbing yapan yöneticiye dava açılabilecek. Böylece tazminatı da tacizci yöneticinin çalıştığı idari kurum değil, doğrudan mobbing yapan kişi ödeyecek.”