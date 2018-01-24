MNG Kargo Çalışma Saatleri 2018 - Hafta İçi/Haftasonu Dağıtım Saatleri

Taşımacılık ve lojistik alanında Aras Kargo gibi bilindik şirketlerin yanında en güvenilir tercihlerden biri olan MNG Kargo; kurulduğu günden beri Türkiye’nin dört bir yanına kara yolu taşımacılığının yanı sıra havayolu kargoculuğu da yapmaktadır.

MNG Kargo, 2003 yılında MNG Holding iştiraki olarak kurulmuştur. Kurucu genel müdürü Aslan Kut olan MNG Kargo'nun 871 şubesi, 7 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 26 aktarma merkezi, 15 bölge müdürlüğü, 8000'i aşkın çalışanı, 2400'den fazla kara taşıma aracı ve 6 uçağıyla hizmet vermektedir. MNG Kargo dağıtım saatlerine göre, cumartesi günleri ve tatil günleri dışındaki tüm günlerde akşam 19:00 ile 21:00 arasında teslimat işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

MNG Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30’da başlar ve Kapanış saati olan 18.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG Kargo merkez binası, Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi Kat:5-6 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunmaktadır. MNG Kargo merkez şubesine 0212 366 55 55 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 366 55 60 faks numarasıyla erişebilirsiniz.