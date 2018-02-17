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    MİT'ten katliamcının eşine sınır ötesinde müthiş operasyon

    Hürriyet Haber
    17.02.2018 - 08:06 | Son Güncelleme:

    142 kişinin can verdiği Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı saldırılarının talimatını verdiği belirtilen DEAŞ’lı terörist İlhami Balı’nın eşi Hülya Balı, MİT’in düzenlediği sınır ötesi operasyonla Türkiye’ye getirildi. Hülya Balı tutuklandı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı sürdürürken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da El Bab’da çok önemli bir sınır ötesi operasyona imza attı. İçişleri Bakanlığı tarafından 4 milyon TL ödül ile ‘kırmızı’ listeyle aranan DEAŞ’ın sözde ‘Türkiye emiri’ olduğu belirtilen İlhami Balı’nın (36) eşi Hülya Balı’nın yerini tespit eden MİT’e bağlı ekipler, harekete geçti.

    2 HAFTA ÖNCE YAKALANDI

    Habertürk Gazetesi'nden Neşet Dişkaya'nın haberine göre; El Bab’da olduğu belirlenen Hülya Balı, yaklaşık 2 hafta önce yakalandı. 2 çocuğuyla önce Azez’e, oradan da Kilis’e getirilen Hülya Balı, Kilis Emniyet Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Uzun süren sorgusunda eşi ve DEAŞ ile ilgili önemli bilgiler verdiği öğrenilen Balı, dün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

    MİTten katliamcının eşine sınır ötesinde müthiş operasyon

    ELEBAŞI BALI YAŞIYOR

    MİT tarafından düzenlenen operasyonda İlhami Balı’yı da yakalamak için ekiplerin Hülya Balı’nın kaldığı tüm evlere baktığı ancak bulamadığı belirtildi. Araştırmalar sonucunda Balı’nın yaşadığı ve Mayadin bölgesinde olduğu tespit edildi.

    2016’nın temmuz ayına kadar DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olduğu ifade edilen Ebu Bekir kod adlı İlhami Balı, Diyarbakır’da HDP mitingine bombalı saldırı, Suruç’taki canlı bomba saldırısı, Ankara Garı’ndaki 2 canlı bombalı saldırı, Türkiye-Suriye sınırında bir askerin şehit edilmesi olaylarının talimatlarını veren kişi olarak biliniyor.

    Balı’nın verdiği talimatlar sonucu DEAŞ’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 142 kişi yaşamını yitirdi.

    EL KAİDE’NİN İÇİNDEYDİ

    Suriye’de DEAŞ’ın hâkimiyet alanı daraldığı için Mayadin bölgesinde sürekli yer değiştirdiği öğrenilen Balı, geçmişte terör örgütü El Kaide içinde yer almıştı. El Kaide üyeliğinden 3 yıl hapis yatan Balı, 2012’de Suriye’ye gitti ve DEAŞ üyesi oldu.

    DEAŞ’ın sözde Türkiye sınır emiri olarak görev aldı. Reyhanlı nüfusuna kayıtlı olan Balı, örgütün tüm lojistik faaliyetlerinin başında yer almıştı.

    Etiketler: MİT , Milli İstihbarat Teşkilatı , DEAŞ , İlhami Balı , Hülya Balı , El Bab , Kilis , El Kaide , son dakika
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