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    MİT'te fiziki ilk değişiklik

    İHA
    29.08.2017 - 21:10 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 21:50

    Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı binasının tabelasındaki “Başbakanlık” ifadesinin yerine “Cumhurbaşkanlığı” yazıldı.

    OHAL kapsamında yayımlanan yeni kanun hükmünde kararname ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Cumhurbaşkanına bağlandı. Buna göre, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakana” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirildi.

    CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLANDI

    Bu madde ile Başbakana bağlı olarak kurulan MİT, Cumhurbaşkanına bağlandı. Kararname doğrultusunda MİT binasındaki fiziki değişiklikler de gerçekleştirilmeye başlandı. Ankara Yenimahalle’de bulunan MİT Müsteşarlığı binasının tabelası “T.C. MİT Müsteşarlığı” olarak değiştirildi.

     

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    Etiketler: mit , yenimahalle , ohal , khk
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