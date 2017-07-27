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    MIT’den Türkiye’deki liseye proje daveti

    Hürriyet Eğitim
    27 Temmuz 2017 - 11:57Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 15:20

    İstanbul’da özel bir lisenin öğrencileri, hazırladıkları bir projeyle Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) davet aldı. Öğrenciler, yaklaşık bir yıl sürecek fizik ve astronomi alanında yapılacak bir girişimcilik projesinde görev alacaklar.

    Lise öğrencileri MIT’nin ‘Launch’ programına davet edildi. Saint-Joseph Eğitim Vakfı Özel Küçük Prens Lisesi öğrencileri Elif Su Uçar ve Ayşegül Neyim geçtiğimiz yıl hazırladıkları projeyle Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nın (INTEL) organizasyonunda kazandıkları birincilikle, ABD’de bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Massachusetts Institute of Technology (MIT)  “Launch” programına davet edildi.

    Öğrenciler, bu sayede yaklaşık bir yıl sürecek fizik ve astronomi alanında yapılacak bir girişimcilik projesinde görev alacaklar. Proje takımının hedefi ise Nisan 2018’de Boston’a giderek yeni fırsat ve ödüllerle dönmek. 

     

     

     

     

     

     

    Etiketler: Massachusetts Institute of Technology , öğrenci , proje
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