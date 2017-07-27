MIT’den Türkiye’deki liseye proje daveti

Lise öğrencileri MIT’nin ‘Launch’ programına davet edildi. Saint-Joseph Eğitim Vakfı Özel Küçük Prens Lisesi öğrencileri Elif Su Uçar ve Ayşegül Neyim geçtiğimiz yıl hazırladıkları projeyle Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nın (INTEL) organizasyonunda kazandıkları birincilikle, ABD’de bulunan ve dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Massachusetts Institute of Technology (MIT) “Launch” programına davet edildi.

Öğrenciler, bu sayede yaklaşık bir yıl sürecek fizik ve astronomi alanında yapılacak bir girişimcilik projesinde görev alacaklar. Proje takımının hedefi ise Nisan 2018’de Boston’a giderek yeni fırsat ve ödüllerle dönmek.