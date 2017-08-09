MİT yerine BUGK iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, dün düzenlediği basın toplantısında, emniyet birimlerinin hazırladığı bir tutanağı göstererek şunları kaydetti:

DEVLETİN BÖYLE BİR KURUMU YOK

“Sizlere bir tutanak, belge göstereceğim. Bu soruşturma sırasında Cumhuriyet savcılıklarının, devletin belirli kurumlarından FETÖ, terör soruşturmaları nedeniyle bilgi istemesi üzerine, emniyet birimlerince hazırlanan bilgi tutanağı. Bu mahkeme dosyasından alınmıştır. Bu tutanakta bir kişi ile ilgili kovuşturma yapılıyor, dava açılıyor ve bu kişinin terör örgütü bağlantısı var mıdır diye soru soruluyor. Emniyet birimlerinin hazırlayıp verdiği cevap tutanağı bu. Emniyet birimlerinden bir bilgi kaynağı var. Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu’ndan (BUGK) gelen bilgiler deniliyor. Bu araştırma yaptığı kaynaklardan biri Başkanlık Ulusal Güvenlik Kurumu imiş. Devletin böyle bir kurumu yoktur.

ÖZEL İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ

Bu bir özel örgüttür. Kanunen tarif edilmeyen. Fişleme yapan bu örgütler hukuk karşısında suç örgütüdür. Başkanlık diye bir kurum var mı Türkiye’de? Bir özel istihbarat örgütü oluşturulmuş. AKP Genel Başkanı başta olmak üzere, Başbakan, İçişleri, Adalet Bakanı, hükümet bu meseleyi açıklamak zorundadır. Bu birim kimdir, kimler devlet içinde, başkanlık adı altında bilgi toplayıp fişleme yapıyor. Bu bilgileri nasıl mahkemeler sorup, dosyalar oluşturuyor, emniyet birimi mahkemelere buradan gelen bilgileri bildiriyor.

Bu yeni paralel devlet yaratma sürecidir. Yasal dayanağı olmadan, hukuka aykırı başkanlık gizli örgütleri kurduğunun işaretidir. Hükümet bunu açığa çıkarmalıdır. O örgütü kuranların adalet önüne çıkması gerekir.”

CHP’YE KUMPAS GİRİŞİMİ

Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanımızı tehdit ediyor. Biz bu tehditlere pabuç bırakmayacağız. ‘Adalet Yürüyüşü’, adaleti yok edenleri çok rahatsız etti. Adalet kurultayı da onları tedirgin etmeye başlamış, sağa sola sataşmaya başlamışlar. Yazıklar olsun adaleti yok edenlere. ‘İstanbul’a yürüdünüz devletin güvenlik güçleri korudu’ diyerek, bunu bir lütuf olarak anlatıyor. Devletin hizmetini lütuf gibi görme anlayışı diktatörlere aittir. Bir yeni kumpas girişimi var, CHP’ye ve Genel Başkanı’na dönük. Erdoğan’ın konuşmalarından bir kumpas hazırlığının olduğunu görüyoruz. AK Parti Genel Başkanı, Genel Başkanımızı tehdit ederek yeni bir kumpasın ikrarında bulunuyor. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Yeni kumpas girişimleri ellerinde patlayacak. Asıl mesele CHP ve Genel Başkan’a bir süreç başlatmaktır. Enis Berberoğlu iktidar tarafından rehin alınmıştır. Mahkeme iktidarın Berberoğlu’nu rehin alma işlemine aracılık etmiştir. Bu da kumpas planıdır. Buradan CHP’ye sıçrama planıdır. Oklar kendilerine dönecek ve kendilerini vuracaktır.

EMNİYETTEN ‘ÖZEL ÖRGÜT’ AÇIKLAMASI

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Tezcan’ın iddiasıyla ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Bakanlar Kurulu’nun 14.03.2016 tarih ve 2016/8591 sayılı kararına istinaden 12.05.2016 tarihli İçişleri Bakanlığı Makamının Olur’larıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız bünyesinde ‘Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ kurulmuştur. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, KOM Daire Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan bilgi havuzu adli makamların taleplerine cevap vermek üzere İl KOM birimlerimizin sorgulamasına açılmıştır. Habere konu olan tutanaktaki 2’nci madde de yazılı ‘29.09.2016 tarihinden itibaren Dairemize gönderilerek Analiz Şube Müdürlüğümüzde toplanan FETÖ/PDY kapsamında merkez ve taşra KOM birimlerimizce yürütülen soruşturmalarda adı geçenleri gösterir’ ibaresiyle verinin KOM Daire Başkanlığı veri tabanında yer aldığı açıkça bellidir ve muhatabı İl Cumhuriyet Başsavcılıkları ile mahkemeler tarafından bilinmektedir. Ayrıca, tutanaktaki ‘Başkanlık Ulusal Güvenlik’ ibaresi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ‘Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kısaltmasıdır. Başkanlık ibaresi ise KOM Daire Başkanlığını ifade etmektedir. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek adına Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin bilgi istemesi halinde Sayın Milletvekiline gerekli bilgiler verilebilirdi.”