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    Mistura’ya ‘PYD’ dosyası iletildi

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 00:57 | Son Güncelleme:

    Suriyeli muhalifler, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya bir dosya sunarak terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin BM’nin uluslararası terör örgütleri listesine alınmasını istedi.

    Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu askeri muhalefet heyeti, Kazakistan’ın başkenti Astana’da geçen cuma günü sona eren 8. Suriye toplantısında ilgili 44 sayfalık dosyayı Mistura’ya iletti.

    Etiketler: BM , gazetehaberleri
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