Mistura’ya ‘PYD’ dosyası iletildi

Suriyeli muhalifler, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’ya bir dosya sunarak terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’nin BM’nin uluslararası terör örgütleri listesine alınmasını istedi.
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